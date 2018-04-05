Сэльма Блэр связалась с умершим возлюбленным

Американская актриса приняла участие в телешоу, где молодой человек, обладающий экстрасенсорными способностями, устроил спиритический сеанс. Медиум Тайлер Генри заявил, что первым к нему явился дух, которого Сэльма может знать. Экстрасенс четко увидел символику высшего учебного заведения. Он рассказал, что умерший мужчина как будто бы имел отношение к колледжу в то время, когда покинул этот мир.

Если при первых словах Тайлера Сэльма пыталась сдержать слезы, догадавшись, о ком именно идет речь, то услышав имя духа, актриса расплакалась и рассказала, что молодой человек, которого звали Стивен учился вместе с ней. Оказалось, Блэр и незнакомца связывали романтические отношения. По словам 45-летней актрисы, они влюбились друг в друга с первого взгляда. Стивен, как и сама звезда Голливуда, в то время имели проблемы с глазами, носили очки, но этот студент был самым красивым для юной Сэльмы.

Блэр рассказала, что ее первый возлюбленный страдал от эпилептических припадков с самого рождения, но ему всегда удавалось держать ситуацию под контролем. За день до дня рождения молодого человека обнаружили в комнате студенческого общежития без признаков жизни. Актриса вспомнила, что в то время была полностью опустошена потерей. Она до сих пор не знает, как умер Стивен, но признается, что всегда считала их любовь вечной.