Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон снова вместе?

Кто из нас втайне не мечтал о том, чтобы звезды сумеречной саги Кристен Стюарт Роберт Паттинсон забыли старые обиды и снова начали встречаться? Вероятно, радоваться пока рано, но для фанатов этой парочки есть хорошая новость: все больше источников утверждают, что в последнее время Крис и Роб часто стали проводить время вместе, прямо как в старые добрые времена.

«У всех есть слабые места, и Кристен — слабое место Роба. Несмотря на то что сейчас они пытаются казаться сдержанными, химия между ними все равно есть. Их друзья начинают задаваться вопросом, уж не начало ли это нового этапа в их отношениях», — сообщил инсайдер. И это спустя пять лет после того, как актеры закончили свой бурный четырехлетний роман! Напомним, когда Роберт и Кристен встретились на съемочной площадке «Сумерек» в 2007 году, ей было 17, а ему — 21. Долгое время между ними была лишь нежная дружба, но в тот самый момент, когда поклонники саги уже устали надеяться, по западным таблоидам прокатилась шокирующая новость: Кристен наконец-то ответила Робу взаимностью! Они вместе! Правда, радовались фанаты недолго: спустя некоторое время Стюарт уличили в измене Паттинсону с женатым режиссером и резко осудили ее поступок. Роб тоже не сразу простил подругу, но позже даже сделал ей предложение, только вот отношения это не спасло: Кристен оставила бойфренда окончательно и удивила всех, начав встречаться с девушками. «Теперь она надеется, что Роберт говорил серьезно, что он действительно не держит на нее зла, — добавил источник. — Все выглядит так, как будто Кристен что-то поняла за все эти годы и решила попробовать начать заново». Ух, ждем новостей!

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