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Учительницу арестовали за секс с несовершеннолетним в США
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Учительницу арестовали за секс с несовершеннолетним в США 

360tv.ru 1 час назад
Американский подросток заявил в полицию, что его совратила 39‐летняя учительница. Ребенок предоставил видеозапись, после чего женщину задержали, сообщил сайт «Дни.ру».
Школьник рассказал, что Кортни Альфред впервые поцеловала его в спортивном зале в 2016 году. Учительница на протяжении нескольких месяцев занималась сексом с подростком в своем фургоне и платила ему за молчание.
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