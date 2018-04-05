Учительницу арестовали за секс с несовершеннолетним в США

Американский подросток заявил в полицию, что его совратила 39‐летняя учительница. Ребенок предоставил видеозапись, после чего женщину задержали, сообщил сайт «Дни.ру».

Школьник рассказал, что Кортни Альфред впервые поцеловала его в спортивном зале в 2016 году. Учительница на протяжении нескольких месяцев занималась сексом с подростком в своем фургоне и платила ему за молчание.

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Генри. Его миссия — избавлять женщин от чувства одиночества.