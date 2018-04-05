Ещё
Дженна Деван ревновала Ченнинга Татума к Кэти Холмс
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дженна Деван ревновала Ченнинга Татума к Кэти Холмс 

Sunmag 59 минут назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Быть женой секс-символа — палка о двух концах: с одной стороны, все тебе завидуют, а с другой — приходится жить в постоянном напряжении, ведь о твоем мужчине мечтает каждая вторая женщина планеты. Вот и Дженна Деван не смогла: недавно они с Ченнингом Татумом объявили о разводе после двенадцати лет отношений, девять из которых провели в браке. Со стороны казалось, что у пары все отлично: актеры отзывались друг о друге только с нежностью, а на красной дорожке демонстрировали любовь и обожание, в искренности которых никто не сомневался… Но, как рассказал источник, напряжение в семейной жизни Чена и Дженны нарастало уже давно — в первую очередь из-за популярности Татума.
«Дженне приходилось нелегко, особенно когда Ченнинг был занят на съемках «Опасного квартала», в котором его партнершей была Кэти Холмс. Бывало, Джен час за часом следила за телефоном, ожидая, когда Ченнинг наконец освободится и позвонит ей. Она чувствовала себя уязвимой, и ей было сложно не заревновать, ведь Кэти — потрясающая женщина, а Чен — большой любитель пофлиртовать с дамами… Плюс ко всему он еще и в принципе обаятелен и мил со всеми, кто его окружает», — поделился инсайдер. Он также добавил, что большую роль в расставании пары сыграла и успешная карьера Татума: постоянное внимание, которое его окружало, заставляло Дженну чувствовать себя в стороне от мужа.
Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите
Sunmag: последние новости
Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон снова вместе? Ченнинг Татум и Дженна Деван объявили о разводе Лили-Роуз Депп рассталась с парнем, который не нравился ее отцу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровения самой дорогой проститутки США68
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад17
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье46
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток4
Волочкова показала фото в семейных трусах85
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение