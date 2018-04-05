Дженна Деван ревновала Ченнинга Татума к Кэти Холмс

Быть женой секс-символа — палка о двух концах: с одной стороны, все тебе завидуют, а с другой — приходится жить в постоянном напряжении, ведь о твоем мужчине мечтает каждая вторая женщина планеты. Вот и Дженна Деван не смогла: недавно они с Ченнингом Татумом объявили о разводе после двенадцати лет отношений, девять из которых провели в браке. Со стороны казалось, что у пары все отлично: актеры отзывались друг о друге только с нежностью, а на красной дорожке демонстрировали любовь и обожание, в искренности которых никто не сомневался… Но, как рассказал источник, напряжение в семейной жизни Чена и Дженны нарастало уже давно — в первую очередь из-за популярности Татума.

«Дженне приходилось нелегко, особенно когда Ченнинг был занят на съемках «Опасного квартала», в котором его партнершей была Кэти Холмс . Бывало, Джен час за часом следила за телефоном, ожидая, когда Ченнинг наконец освободится и позвонит ей. Она чувствовала себя уязвимой, и ей было сложно не заревновать, ведь Кэти — потрясающая женщина, а Чен — большой любитель пофлиртовать с дамами… Плюс ко всему он еще и в принципе обаятелен и мил со всеми, кто его окружает», — поделился инсайдер. Он также добавил, что большую роль в расставании пары сыграла и успешная карьера Татума: постоянное внимание, которое его окружало, заставляло Дженну чувствовать себя в стороне от мужа.

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите