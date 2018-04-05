Бывшего бойфренда осудили за навязчивость во Франции

Француз стал преследовать бывшую подругу, с которой встречался с 2015 по 2017 год. Когда девушка устала от ухаживаний молодого человека, она сообщила в полицию.

В период с сентября 2017 по февраль 2018 года молодой человек позвонил бывшей возлюбленной 416 раз, отправил 4 252 текстовых сообщения и 317 MMS, сообщил сайт «Мир 24». Однажды ночью любвеобильный француз ворвался в квартиру девушки, после чего она сообщила о навязчивом бойфренде в полицию.

Она была создана для меня. Я очень религиозен, она родилась 25 декабря, как Иисус Христос . Как и я, она левша и дислексик. Я был околдован ею — осужденный.

По решению суда мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы, из них шесть месяцев — условно. Ему также запретили подходить близко к бывшей подруге.

Жительница Тюмени навсегда запомнит необычный подход молодого человека, который предстал в образе сказочного принца, к свадебному предложению.