Официально: звезды фильма «Лед» Аглая Тарасова и Милош Бикович расстались после полутора лет совместной жизни

Аглая Тарасова и Милош Бикович в последние полтора года были одной из самых красивых и ярких пар российского шоу-бизнеса. Но красивого конца у этой сказки не получилось. Несколько минут назад артисты в своих Instagram объявили миру, что они приняли решение расстаться. Причиной экс-пара называет сложные графики обоих. И даже совместное проживание не спасло их роман.

— написали артисты.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

Поклонники в комментариях отказываются верить в расставания пары, но, увы, это так.

Напомним, до отношений друг с другом Аглая встречалась с экс-коллегой по сериалу «Интерны» Ильей Глинниковым, а у Милоша был роман с российской моделью Сашей Лусс

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Фото:Instagram, Global Look Press