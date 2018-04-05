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Официально: звезды фильма «Лед» Аглая Тарасова и Милош Бикович расстались после полутора лет совместной жизни
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Официально: звезды фильма «Лед» Аглая Тарасова и Милош Бикович расстались после полутора лет совместной жизни 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Аглая Тарасова и Милош Бикович в последние полтора года были одной из самых красивых и ярких пар российского шоу-бизнеса. Но красивого конца у этой сказки не получилось. Несколько минут назад артисты в своих Instagram объявили миру, что они приняли решение расстаться. Причиной экс-пара называет сложные графики обоих. И даже совместное проживание не спасло их роман.
— написали артисты.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Поклонники в комментариях отказываются верить в расставания пары, но, увы, это так.
Напомним, до отношений друг с другом Аглая встречалась с экс-коллегой по сериалу «Интерны» Ильей Глинниковым, а у Милоша был роман с российской моделью Сашей Лусс.
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Фото:Instagram, Global Look Press
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