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Ирина Шейк и Брэдли Купер устроили семейный ужин
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Ирина Шейк и Брэдли Купер устроили семейный ужин 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Ирина Шейк (32) и Брэдли Купер (43) с самого начала скрывали свои отношения от публики. Но все же влюбленные иногда попадают в объективы папарацци.
Вчера фотографы поймали парочку на выходе из модного ресторана в Лос-Анджелесе. И они были не одни: их сопровождала мама модели и другие родственники. Судя по всему, это был семейный ужин, на котором присутствовали близкие и родные знаменитостей и все были в хорошем настроении.
https://www.youtube.com/watch?v=I9zhroXfV5Y
Дочку Лею пара в этот раз оставила дома. Малышка, кстати, недавно отпраздновала первый день рождения: 21 марта девочке исполнился год. Родители устроили для Леи самую настоящую вечеринку. Брэдли переоделся в костюм собаки, а Ирина стала кошкой. На мероприятии было много друзей пары, которые задарили дочку звезд подарками и воздушными шариками.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/irina-shejk-i-bredli-kuper-ustroili-semejnyj-uzhin/
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