Еще одного расставания мы не переживем: проблемы у Кутчера и Кунис

Эштон Кутчер (40) сейчас снимается в новом сезоне сериала «Ранчо» на Netflix . Работа кипит, но только вот одна проблема: его коллеге Элише Катберт (35), играющей его бывшую, на съемочной площадке больше не рады. Дело в том, что его жена Мила Кунис (34) против девушки.

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«Эштон любит работать с Элишей, и думал, что у них вновь будет много сексуальных сцен. Но Мила не смогла допустить такого развития событий, хоть даже и на экране», — сообщил источник RadarOnline. И это несмотря на то, что Элиша уже давно замужем и сама не хотела принимать участие в съемках нового сезона.

Кстати, это уже не первый случай ревности со стороны Милы. Она всегда видела угрозу в лице бывшей жены Эштона, актрисы Деми Мур (55). «Эштон всегда боготворил Деми за то, как она прекрасно выглядит, что всегда беспокоило Милу», — признается источник.

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Напомним, что Кутчер и Кунис поженились три года назад, в 2015-м, в 2014-м родилась их дочь Уайатт, а в ноябре 2016 сын Димитрий. Надеемся, что все семейные разногласия утихнут, и Мила больше переживать не будет. Еще одного расставания нам не перенести!

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