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Еще одного расставания мы не переживем: проблемы у Кутчера и Кунис
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Еще одного расставания мы не переживем: проблемы у Кутчера и Кунис 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Эштон Кутчер (40) сейчас снимается в новом сезоне сериала «Ранчо» на Netflix. Работа кипит, но только вот одна проблема: его коллеге Элише Катберт (35), играющей его бывшую, на съемочной площадке больше не рады. Дело в том, что его жена Мила Кунис (34) против девушки.
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«Эштон любит работать с Элишей, и думал, что у них вновь будет много сексуальных сцен. Но Мила не смогла допустить такого развития событий, хоть даже и на экране», — сообщил источник RadarOnline. И это несмотря на то, что Элиша уже давно замужем и сама не хотела принимать участие в съемках нового сезона.
Кстати, это уже не первый случай ревности со стороны Милы. Она всегда видела угрозу в лице бывшей жены Эштона, актрисы Деми Мур (55). «Эштон всегда боготворил Деми за то, как она прекрасно выглядит, что всегда беспокоило Милу», — признается источник.
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Напомним, что Кутчер и Кунис поженились три года назад, в 2015-м, в 2014-м родилась их дочь Уайатт, а в ноябре 2016 сын Димитрий. Надеемся, что все семейные разногласия утихнут, и Мила больше переживать не будет. Еще одного расставания нам не перенести!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eshhe-odnogo-rasstavaniya-my-ne-perezhivem-problemy-u-kutchera-i-kunis/
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