Подсчитаем? Сколько нужно времени для хорошего секса

Он дробится как минимум еще на три вопроса: 1. Что, собственно, считать сексом: весь процесс от первого прикосновения до оргазма? Период фрикций? А если без фрикций, но с оргазмом — это секс? 2. Что считать нормальным сексом: секс, в результате которого оргазм получили оба? Секс, в котором оргазм достался хотя бы одному из партнеров? Секс, который, хоть и не завершился оргазмом, но был приятен? Только ли генитальный секс? 3. Лишь определив для себя ответы на первые два вопроса, можно понимать, как засекать время. И сколько его нужно?

Что считать сексом?

Строго говоря, в старых учебниках по сексологии половым актом считался период от пенетрации (проникновения) до мужской эякуляции.

В современном мире такой вариант, конечно, уже никого не устраивает. Приличные мужчины об этом знают — и потому готовы тратить время и на долгие прелюдии, и осваивать техники отсрочки эякуляции… И вообще много на что готовы. Но иногда способны переборщить — и удлиненный секс может не обрадовать партнершу. Порой отсроченная эякуляция становится для нас еще большей проблемой, чем преждевременная. Во всяком случае, опросы в соцсетях это подтверждают:

Анна, 35 лет У меня в юности был мальчик, который не мог (не хотел?) кончить по два-три часа. Мне было его жалко, казалось, что ему надо помочь, а сейчас бы я просто ушла на кухню читать книжку и пить кофе.

Ольга, 32 года

Я как мужчина: совершенно не способна продолжать после оргазма: потом уже, кроме боли, ничего не испытываю. Причем для достижения желаемого мне нужно минут пять. А мужу — десять. Потом мне приходится либо терпеть и страдать (что сводит на нет все удовольствие), либо делать минет (а это я тоже не очень люблю).

Но бывают и счастливые сюжеты:

Ирина, 37 лет Благодаря долгоиграющему мужчине я узнала, что такое мультиоргазм. С первым мужем у меня просто не было на это шанса: он кончал минут за пять. Обычно мне и самой этого времени хватало. Если нет, он быстренько «доводил» меня руками. А с моим нынешним мужчиной при первом нашем сексе я, как обычно, получила свое удовольствие в отведенный срок, но он не остановился, а продолжил. Мое возбуждение упало не до конца — и тут же начало нарастать снова, и снова завершилось оргазмом! Потом еще… Это было потрясающе. Обычно мы занимаемся любовью часа полтора: я успеваю получить по три-четыре оргазма, пока он дойдет до финала.

Кстати, об оральном удовольствии… Это секс или не секс? Многие женщины способны к клиторальному оргазму, но не способны к вагинальному. То есть могут (и даже предпочитают) получить свой оргазм без пенетрации — как для них высчитывать продолжительность секса? И считать ли сексом, например, куннилингус? И имеет ли смысл в рамках нашей статьи высчитывать норму времени на минет? Он должен быть длиннее или короче генитального секса? Повторим, с чисто медицинской точки зрения, половым актом считается только генитальный секс с пенетрацией и эякуляцией. Но если вы занимаетесь любовью не для решения демографических проблем, а исключительно ради удовольствия, то сексом можно считать любое взаимодействие с партнером, которое приводит вас к оргазму: генитальный секс, оральный, анальный, взаимную мастурбацию.

Казалось бы, самое очевидное и широко растиражированное решение — это удлиненная прелюдия.

В идеале надо, чтобы мужчина ласкал женщину, пока не доведет ее до писка возбуждения, а лишь потом «входил»… Но преждевременная эякуляция оказывается частым конфузом при такой тактике. Если мужчина склонен укладываться в спринтерские две-три минуты, то он рискует перевозбудиться, еще пока ласкает женщину — и кончит, не успев начать. Для нормального секса важна не его продолжительность сама по себе, а совпадение темпераментов и желаний. Какое вам утешение, если мужчина укладывается в свою среднестатистическую норму от двух до восьми минут, а вы не успеваете получить оргазм? И какая ему радость, если вы финишируете раньше, а все, что после вашего оргазма, будете считать насилием и принуждением?

Мы приблизительно определились: сексом считается любое действо, приводящее к оргазму обоих партнеров. Сколько нужно времени на такое мероприятие? Это зависит от многих обстоятельств: от возраста партнеров, их сексуальных темпераментов и, конечно, от стадии знакомства. Когда это ваше первое-второе-третье свидание, то естественно, что вы готовы посвящать сексу все время, какое есть в резерве. Вы ненасытны — и это нормально, это период взаимного познания. Как правило, уже на нем можно понять, насколько вы совпали в темпераментах. Возможно, кто-то раньше сойдет с дистанции и предложит: «А пошли лучше в кино?» Кто-то начнет обижаться на недостаток любви и внимания, которое на самом деле выражается в сокращении времени на секс… А может, вы будете пресыщаться синхронно и постепенно — значит, совпали.

Если началом секса считать объятие или одновременное запрыгивание в постель, то продолжительность его может быть от минимума, необходимого самой пылкой женщине (10-15 минут), до бесконечности. Если же засекать время только на период фрикций (или начала непрерывных оральных ласк), то среднестатистическая норма — две-восемь минут. Большинство и мужчин, и женщин при оральном сексе финишируют быстрее. Но это финал лишь для одного из партнеров. Если второй будет благодарить, то время, соответственно, удвоится. А вот фрикции дольше часа в сексологии нормой не считаются.

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