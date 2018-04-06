Сколько нужно времени для хорошего секса

Это вопрос чрезвычайно сложный и многогранный, не имеющий однозначного решения ни на бытовом, ни даже на медицинском уровне.

Он дробится как минимум еще на три вопроса:

1. Что, собственно, считать сексом: весь процесс от первого прикосновения до оргазма? Период фрикций? А если без фрикций, но с оргазмом — это секс?

2. Что считать нормальным сексом: секс, в результате которого оргазм получили оба? Секс, в котором оргазм достался хотя бы одному из партнеров? Секс, который, хоть и не завершился оргазмом, но был приятен? Только ли генитальный секс?

3. Лишь определив для себя ответы на первые два вопроса, можно понимать, как засекать время. И сколько его нужно?

Что считать сексом?

Строго говоря, в старых учебниках по сексологии половым актом считался период от пенетрации (проникновения) до мужской эякуляции.

Мужчине на достижение оргазма требуется от двух до восьми минут. За это время он успевает пройти все стадии полового акта — желание, возбуждение, плато, оргазм, расслабление. У женщины одно только возбуждение занимает от пятнадцати минут. Получается, что у мужчины секс успевает закончиться в то время, когда у женщины он даже и не начинался.

— Алла Деларье, сексотерапевт, секс-коуч, член Российской ассоциации сексологов

В современном мире такой вариант, конечно, уже никого не устраивает. Приличные мужчины об этом знают — и потому готовы тратить время и на долгие прелюдии, и осваивать техники отсрочки эякуляции… И вообще много на что готовы. Но иногда способны переборщить — и удлиненный секс может не обрадовать партнершу. Порой отсроченная эякуляция становится для нас еще большей проблемой, чем преждевременная. Во всяком случае, опросы в соцсетях это подтверждают:

Анна, 35 лет

У меня в юности был мальчик, который не мог (не хотел?) кончить по два-три часа. Мне было его жалко, казалось, что ему надо помочь, а сейчас бы я просто ушла на кухню читать книжку и пить кофе.

Ольга, 32 года

Я как мужчина: совершенно не способна продолжать после оргазма: потом уже, кроме боли, ничего не испытываю. Причем для достижения желаемого мне нужно минут пять. А мужу — десять. Потом мне приходится либо терпеть и страдать (что сводит на нет все удовольствие), либо делать минет (а это я тоже не очень люблю).

Но бывают и счастливые сюжеты:

Ирина, 37 лет

Благодаря долгоиграющему мужчине я узнала, что такое мультиоргазм. С первым мужем у меня просто не было на это шанса: он кончал минут за пять. Обычно мне и самой этого времени хватало. Если нет, он быстренько «доводил» меня руками. А с моим нынешним мужчиной при первом нашем сексе я, как обычно, получила свое удовольствие в отведенный срок, но он не остановился, а продолжил. Мое возбуждение упало не до конца — и тут же начало нарастать снова, и снова завершилось оргазмом! Потом еще… Это было потрясающе. Обычно мы занимаемся любовью часа полтора: я успеваю получить по три-четыре оргазма, пока он дойдет до финала.

Какой секс считать нормальным

Кстати, об оральном удовольствии… Это секс или не секс? Многие женщины способны к клиторальному оргазму, но не способны к вагинальному. То есть могут (и даже предпочитают) получить свой оргазм без пенетрации — как для них высчитывать продолжительность секса? И считать ли сексом, например, куннилингус? И имеет ли смысл в рамках нашей статьи высчитывать норму времени на минет? Он должен быть длиннее или короче генитального секса? Повторим, с чисто медицинской точки зрения, половым актом считается только генитальный секс с пенетрацией и эякуляцией. Но если вы занимаетесь любовью не для решения демографических проблем, а исключительно ради удовольствия, то сексом можно считать любое взаимодействие с партнером, которое приводит вас к оргазму: генитальный секс, оральный, анальный, взаимную мастурбацию.

Норма секса — вещь индивидуальная. Главное, чтобы при интиме было хорошо обоим. И тут не так важна длительность секса — три минуты или тридцать три, важен конечный положительный результат (оргазм) у всех сторон. У всех!

— Алла Деларье, сексотерапевт, секс-коуч, член Российской ассоциации сексологов

Казалось бы, самое очевидное и широко растиражированное решение — это удлиненная прелюдия.

В идеале надо, чтобы мужчина ласкал женщину, пока не доведет ее до писка возбуждения, а лишь потом «входил»… Но преждевременная эякуляция оказывается частым конфузом при такой тактике. Если мужчина склонен укладываться в спринтерские две-три минуты, то он рискует перевозбудиться, еще пока ласкает женщину — и кончит, не успев начать. Для нормального секса важна не его продолжительность сама по себе, а совпадение темпераментов и желаний. Какое вам утешение, если мужчина укладывается в свою среднестатистическую норму от двух до восьми минут, а вы не успеваете получить оргазм? И какая ему радость, если вы финишируете раньше, а все, что после вашего оргазма, будете считать насилием и принуждением?

Сколько времени все-таки нужно

Мы приблизительно определились: сексом считается любое действо, приводящее к оргазму обоих партнеров. Сколько нужно времени на такое мероприятие? Это зависит от многих обстоятельств: от возраста партнеров, их сексуальных темпераментов и, конечно, от стадии знакомства. Когда это ваше первое-второе-третье свидание, то естественно, что вы готовы посвящать сексу все время, какое есть в резерве. Вы ненасытны — и это нормально, это период взаимного познания. Как правило, уже на нем можно понять, насколько вы совпали в темпераментах. Возможно, кто-то раньше сойдет с дистанции и предложит: «А пошли лучше в кино?» Кто-то начнет обижаться на недостаток любви и внимания, которое на самом деле выражается в сокращении времени на секс… А может, вы будете пресыщаться синхронно и постепенно — значит, совпали.

В устойчивых парах на каждодневный (в сексологии он имеет название «рутинный») секс, как правило, выделяется три-пять минут. Его задача — просто снять напряжение и обозначить близость. Если же вы хотите поэкспериментировать, то, конечно, понадобится больше времени. Но оно в основном удлиняется за счет прелюдии.

— Алла Деларье, сексотерапевт, секс-коуч, член Российской ассоциации сексологов

Если началом секса считать объятие или одновременное запрыгивание в постель, то продолжительность его может быть от минимума, необходимого самой пылкой женщине (10-15 минут), до бесконечности. Если же засекать время только на период фрикций (или начала непрерывных оральных ласк), то среднестатистическая норма — две-восемь минут. Большинство и мужчин, и женщин при оральном сексе финишируют быстрее. Но это финал лишь для одного из партнеров. Если второй будет благодарить, то время, соответственно, удвоится. А вот фрикции дольше часа в сексологии нормой не считаются.