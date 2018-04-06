Записки миллиардера: как хорошо быть многоженцем

Что бы там ни говорили, все мужики разные! Разный уровень тестостерона, интеллекта, воспитания, лени и смелости. Но все абсолютно одинаково ведут себя в теплой мужской компании, собираясь раз в неделю в бане. Там никто не рассказывает про своих жен или детей! У нас всего три интересные темы: бизнес, путешествия-приключения и телки-любовницы-проститутки. Причем на последних приходится три четверти времени. И вот однажды, после пары заходов в парилку и нескольких кружек пива, когда тема разговора сменилась уже в третий раз, один из моих приятелей решил похвастаться фотографиями своей новой мегасексуальной девушки. Не успел он закончить с демонстрацией снимков юной красотки, как я не выдержал и сказал, что у меня две жены!

Недоверчивый смех и улыбочки пропали мгновенно, когда я вытащил доказательства на стол — наши совместные фотографии с последнего отдыха на море, на которых четко видно не только шикарные фигуры моих избранниц, но и реальную семейную идиллию на троих. Моментально мой рейтинг стал недосягаем, народ сразу затих, протрезвел и потребовал ответить на вопрос: как?

Семейный треугольник весьма распространенная ситуация и носит временный характер, потому что требует постоянного напряжения и необходимости все скрывать, чтобы не причинить боль близким людям. Большая редкость — умная жена, как правило, би, которая не против иногда выбрать мужу хорошенькую стриптизершу и зажечь на троих. Но высший пилотаж, когда две красивые, молодые, неглупые девушки сознательно делят одного мужчину. Но почему и нет? Если ты можешь, значит, должен!

У меня было два брака: короткий, неудачный, и 10-летний удачный, который разрушился, когда умер секс. К сожалению, у женщин короткий сексуальный век, а мужчины могут прожить две, иногда три жизни. Секрет прост — спорт, который дает постоянные инъекции тестостерона. После развода и серьезного перебора кандидатур я выбрал хорошую, спортивную и веселую, очень добрую девушку и попытался с ней построить постоянные отношения, но отсутствие остроты и какой-то перчинки через полгода меня утомили, и я снова ушел на поиски.

Вскоре мне повезло, и в другом городе понравилась девушка с восточной внешностью и бескомпромиссным характером, такая же эмоциональная, как и предыдущая, но жесткая и целеустремленная. И с первой, и со второй у меня был гостевой брак, когда вместе жили по выходным или на отдыхе, а в течение недели встречались лишь изредка, когда было настроение и время.

Прошел год, я не отказывал себе в небольших приключениях, и вот однажды мы снова встретились с первой, мягкой, девушкой. С этого момента я начал встречаться с двумя одновременно, что было немного неудобно и утомительно, поэтому достаточно быстро созрело решение их познакомить, и да будь что будет! На удивление, получилось весело и непринужденно, тем более что они знали или догадывались друг о друге. Для закрепления отношений мы поехали втроем учиться серфингу на Канары, я снял виллу с бассейном и с интересом наблюдал, как делят кухню две женщины. Жили мы в разных комнатах, спал я с одной, но ходил в гости к другой, пока первая не уехала: ей нужно было раньше вернуться из-за работы. Потом, уже дома, мы первый раз встретились на троих, и это стало нормой, как и наши поездки на отдых.

Эта идиллия продолжалась три года, пока добрая девушка не захотела стать первой среди равных, и наш треугольник распался. Но все равно я считаю этот период жизни самым счастливым и эмоциональным, когда ощущение полной свободы от предрассудков и зависть окружающих так электризовали воздух вокруг нашей компании, казалось, что мы светимся от счастья. А безудержный секс до изнеможения наконец-то дал прочувствовать моим женам, что значит терять сознание от оргазмов, а мне ощутить себя олимпийским чемпионом по секс-марафону.

Наверное, тебе интересно, почему все закончилось? Я виноват сам, пошел на поводу у доброй и разрешил ей выделиться, что и привело к разрыву, в следующий раз буду умнее.