Восточные принцы предпочитают западных простушек. Когда любви все религии покорны?

В современном мире межэтнические и межконфессиональные союзы уже никого не удивляют. Одним из наиболее ярких примеров является Голливуд — здесь браки с представителями других национальностей, рас и религий уже давно стали обычным явлением. «360» собрал истории самых необычных союзов восточных монархов с европейками и американками.

Король Иордании Хусейн ибн Талал и жительница Англии Антуанетта Гардинер (1961–1972)

Бывший король Иордании Хусейн ибн Талал в годы юности интересовался обычаями, которые приняты в английской стороне. Кроме того, в круг его интересов также входили развлечения и автомобили. В то время родители Антуанетты Гардинер работали в Иордании, в связи с чем девушка была вынуждена найти себе работу — и устроилась на должность секретаря в филиал киностудии в Амане.

Существует версия, что там и произошло знакомство ибн Талала и Гардинер, причем дружба быстро переросла в нечто большее. Парочка сыграла свадьбу в мае 1961 года, причем девушке пришлось принять религию будущего мужа, а также изменить свое имя — ее назвали Муна.

В 1962 году у них родился сын Абаллу, после чего девушка получила статус принцессы. А еще через год на свет появился принц Фейсал. В 1968 году у пары родились

девочки-близнецы, которые получили имена Айша и Зейн.

Фото: wikimedia.org Однако в 1972 году брак распался по содействию свекрови, которая считала, что ее сын должен жениться на кровной арабке. Муна отказалась от предложения мужа взять вторую жену. А когда новоиспеченная жена короля погибла, именно Гардинер решила помочь ему с воспитанием троих детей.

Принц Рахим

Ага-хан и американская модель Кендра Спирс (поженились в 2013 году)

Старший сын главы общин

мусульан-мисмаилитов

принц Рахим

Ага-хан женат на американской модели Кендре Сприс с 2013 года. До этого времени

Ага-хан считался одним из наиболее завидных женихов мира. Его встреча со Спирс произошла, когда

Ага-хану

исполнился уже 41 год. Модель сотрудничала со множеством модных домов, включая Gucci, Hermès и Valentino. Ходят слухи, что устроить встречу решила коллега Сприс — Наоми Кэмпбелл

Prince Rahim Aga Khan and Princess Salwa expecting second child https://t.co/c8KtKvPPAU pic.twitter.com/XE4P9QB4hR

— ismailimail (@ismailimail) 8 октября 2016 г.

Свадьба состоялась в августе. Торжество решили провести в замке в Женеве, причем мероприятие состоялось в соответствии со всеми мусульманскими традициями. Перед свадьбой модель также изменила свое имя на принцессу Сальву

Ага-хан. И, несмотря на столь громкий статус, Спирс

по-прежнему

продолжает сниматься в глянцевых журналах. В 2015 году у пары родился сын Ирфан, а еще через два года на свет появился малыш Синан.

Король Сиккима Палден Тондуп Намгьял и американка Хоуп Кук (1963 — 1980)

Король Сиккима Палден Тондуп Намгьял, последний монарх небольшого Гималайского королевства Сикким, в 35-летнем

возрасте стал вдовцом с тремя детьми. Казалось бы, жизнь закончена, но вот в 1959 году он встречает юную

19-летнюю

американку Хоуп Кук, которая путешествовала по Индии.

Встреча произошла в одном из баров, причем оказалось, что между Намгьялом и Кук действительно много общего. В 1961 году было объявлено о помолвке, и уже в 1963 году парочка сыграла свадьбу.

Церемония прошла в буддистском монастыре, однако Кук менять веру не решилась — она осталась христианкой и при этом практиковала буддизм. Однако на кое-какие

жертвы девушка все же пошла — ей пришлось отказаться от американского гражданства.

Фото: wikimedia.org У пары родились сын и дочь. Однако после смерти отца Намгьяла в 1965 году у монарха начались проблемы в отношениях с женой. Он начал много пить и изменять ей.

В 1975 году, когда в Сиккиме была упразднена монархия и королевство присоединилось к Индии, Намгьял потерял свой титул, а через

какое-то время от него ушла Кук. Для восстановления американского гражданства ей пришлось потратить немало нервов. Официально на развод пара подала в 1980 году.

Пакистанский принц

Старший сын лидера

мусульман-исмаилитов, пакистанский принц

Али-хан всегда завоевывал женские сердца. Женат он был дважды — в первый раз его супругой стала британская светская львица Джоан

Ярд-Буллер, которая ради мужа приняла ислам.

Однако брак был недолгим — в 1949 году пара рассталась. После развода

Али-хан женился снова, на этот раз он выбрал себе избранницу среди своих многочисленных любовниц. Речь идет о голливудской звезде Рите Хейворт.

Фото: wikimedia.org Их знакомство произошло в 1948 году на одной из вечеринок. В то время Хейворт уже была замужем за режиссером Орсоном Уэллсом. Однако после знакомства с Али-ханом, девушка бросила мужа. В 1949 году пара сыграла свадьбу. В том же году у них родилась дочка — принцесса Ясмин.