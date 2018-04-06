3 бюджетных гаджета для секса на расстоянии

Из-за сверхмобильности современных людей, формат отношений, когда партнеры находятся за тысячи километров друг от друга, стал очень популярен. В таких условиях регулярно заниматься сексом довольно сложно, поэтому у людей появляется потребность в секс-гаджетах, которые позволяют удаленно получить ощущения близкие к реальному сексу.

В последнее время производители, ощущая эту тенденцию, начали выпускать высокотехнологичные игрушки, которые стоят довольно дорого, и не все пары способны себе их позволить (например, самая базовая парная система гаджетов для теледильдоники Onyx + Pearl от Kiiro стоят больше 30 000 рублей). При этом мало кто знает, что существуют более бюджетные варианты игрушек с похожими функциями. Так что если вы далеко друг от друга или просто нуждаетесь в сексуальном разнообразии, то обратите внимание на 3 гаджета, которые сделают ваши отношения на расстоянии гораздо приятнее.

We-Vibe Verge

Инновационное мужское виброкольцо с функцией онлайн-управления из любой точки мира — настоящая находка для тех, кто вынужден разлучаться на долгий срок. Кольцо из высококачественного силикона с вибрирующим элементом плотно соприкасается с членом, имеет более 10 режимов вибрации и обеспечивает вашему мужчине мощную эрекцию и дополнительную стимуляцию промежности. We-Vibe Verge подходит не только для игр «удаленно», но и для мастурбации или парного использования (когда разлука закончится). Кольцо можно надевать на член под разными углами — в зависимости от положения и направления изгиба ощущения будут меняться. Например, клиновидный пальчик может ласкать мошонку, промежность или даже ваш клитор. Благодаря обширной зоне стимуляции кольцо практически превращает член мужчины в «живой вибратор».

Управление. Управлять кольцом из любой точки мира можно с помощью фирменного бесплатного приложения We-Connect (доступно в App Store и Google Play) на любом расстоянии. We-Connect позволяет не только менять уже существующие режимы, но и создавать свои собственные вибрации с помощью специального эквалайзера или сенсорного управления. Можно легко играть вдвоем, подключив каждый из гаджетов к приложению партнера.

Стоимость: от 6 до 8 тысяч рублей

We-Vibe Sync

We-Vibe Sync — новый усовершенствованный вариант бестселлера We-Vibe, который благодаря двойному изгибу, может подстраиваться под форму вашего тела. В вибраторе предусмотрены две зоны регулировки для удобной стимуляции точки G и клитора с большим или меньшим давлением. Кроме того, We-Vibe Sync остается на месте даже при изменении позиции во время секса. WeVibe Sync имеет 10 встроенных режимов вибрации, пульсации и эскалации + бесконечное множество индивидуальных вариантов стимуляции (даже музыкальный) через бесплатное приложение We-Connect.

Управление. Как и We-Vibe Verge управляется через приложение We-Connect.

Стоимость: от 9 до 16 тысяч рублей, но можно выбрать более бюджетные варианты, которые поддерживаются платформой, например WeVibe 4 plus.

Lovense Lush

Симпатичный вибратор с Bluetooth-«хвостиком», которым можно управлять с помощью мобильного приложения Lovense Connect. Главная фишка Lovense Lush — в уникальных вибрациях. Их можно настроить в такт музыке или голосу, создать свой уникальный режим стимуляции, который нравится именно вам: вибрации управляются с помощью движений пальца по экрану; их можно «поставить на репит», сохранить для последующих игр, а также поделиться ими с другими пользователями приложения.

Управление. Управлять вибратором можно c помощью специального мобильного приложения Lovense Wearables, которое оснащено чатом. Приложение доступно для смартфонов/планшетов Apple с iOS 9.0 и новее (iPhone/iPad/iPod Touch), а также для смартфонов на Android 4.3 и новее с Bluetooth версии 4.0;

Стоимость: от 6 до 8 тысяч рублей