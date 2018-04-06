Нимфомания: страсть или болезнь

Нимфоманию в народе называют «бешенством матки». С древнегреческого это слово буквально переводится как «страсть невесты». Данным термином обозначается повышенное половое влечение у женщин.

Типы нимфомании

Врожденная нимфомания. Это когда половое желание возникает еще в детстве. Женщины рано начинают вступать в интимные отношения, причем часто имеют беспорядочные связи. Приобретенная нимфомания. Может возникнуть в любом возрасте. Причиной обычно являются проблемы с эндокринной, репродуктивной или нервной системой. У таких нимфоманок могут быть нарушены психика и гормональный фон. Климактерическая нимфомания. Возникает в период климакса и связана с гормональными изменениями в организме. Мнимая нимфомания. В этом случае женщины не являются нимфоманками, просто у них имеются определенные психологические проблемы и они путем частых половых контактов пытаются самоутвердиться, повысить самооценку. Специалисты выделяют четыре вида нимфомании:

Что говорят о нимфомании ученые?

На протяжении долгого времени ученые пытались исследовать феномен нимфомании и отыскать ее причины. Известный исследователь XX века Альфред Кинси высказывает такое мнение: нимфоманка — это «та, которая хочет больше секса, чем ты».

Ученый викторианской эпохи Кэрол Гронеман в книге «Нимфомания» утверждает, что нимфомания связана с формой черепа. Например, если у женщины слишком развита затылочная часть, то, следовательно, развит и мозжечок, а это влияет на половую активность. Однако современные исследователи развенчали этот миф: форма черепа не имеет никакого отношения к форме мозга.

В. И. Здравомыслов, З. Е. Анисимова и С. С. Либих в работе «Функциональная женская сексопатология» (1994г.) пишут:

«Молодые женщины с повышенным либидо в большинстве случаев считают себя «темпераментными» и повышенное либидо считают своим «женским достоинством», «положительным качеством женщины». Они обращаются к врачу только в двух случаях: если либидо становится чрезмерным и когда думают, что подобное состояние безнравственно, греховно.

После установления менопаузы у большинства женщин либидо угасает или уменьшается. Однако не так уж редко оно остается примерно на том же уровне, а в ряде случаев резко возрастает (климактерическая или постклимактерическая нимфомания). Повышение либидо в таком возрасте переносится крайне тяжело». Замужние дамы обычно имеют пожилых мужей со сниженной потенцией, а незамужние, потеряв свою привлекательность, часто не могут рассчитывать на удовлетворение своих желаний.

В некоторых случаях нимфомания является одним из симптомов шизофрении, маниакально-депрессивного психоза и органических поражений диэнцефальной области».

В современной западной медицине термин «нимфомания» заменяют термином «гиперсексуальность», так как довольно сложно установить границы между нормой и патологией. Правда, как показали исследования, гиперсексуальностью страдают всего 8% мужчин и 3% женщин.

Как отличить истинную нимфоманию от мнимой?

Истинная нимфомания, с точки зрения большинства специалистов, встречается довольно редко, по статистике ею страдает одна из пяти тысяч женщин.

Нимфоманка постоянно думает о сексе, она практически не в состоянии контролировать себя. Половое желание преследует ее круглосуточно, и она старается утолять его при малейшей возможности, причем для нее совершенно не важны степень знакомства с потенциальным партнером, его социальный статус, возраст и прочее. Особенность настоящей нимфомании в том, что при половых контактах женщина никогда не получает полной разрядки. Именно поиски удовлетворения толкают ее на беспорядочные связи. Если женщина все-таки контролирует себя, ведет какой-то отбор партнеров и у нее все в порядке с оргазмами, то здесь можно говорить лишь о повышенном либидо.

Диагностика и лечение

Нимфоманкам в социуме приходится нелегко: они рискуют потерять семью, работу, друзей. У них могут возникнуть депрессия и даже мысли о суициде. Поэтому необходимо обращаться за помощью, прежде всего к психотерапевту и сексопатологу. Если окажется, что причина носит физиологический характер, придется пройти обследование у разных специалистов — невролога, гинеколога, эндокринолога. Есть опасность обнаружения, например, опухоли мозга или яичников. По результатам диагностики могут быть назначены сеансы психотерапии, медикаментозное лечение и даже операция.