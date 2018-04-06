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В Уфу муж избил жену металлическим стулом
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В Уфу муж избил жену металлическим стулом 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Октябрьском домашняя ссора едва не переросла в кровавую драму. Муж напал на свою супругу, а разнять дерущихся пытались дети.
— Потерпевшая рассказала, что осталась дома с ребенком, а муж ушел гулять с еще двумя отпрысками. Он вернулся, когда супруга разговаривала по телефону, выхватил аппарат и схватился за стоявший в комнате стул. Женщина поняла, что он был очень пьян, — сообщили в пресс-службе МВД.
Стулом он бил супругу по всему телу, угрожал забить до смерти. На помощь бросилась старшая дочка, но, не зная, как успокоить взбесившегося родителя, вызвала стражей порядка.
Мужчину доставили в отдел и начали разбираться. Он так и не признался, что вызвало вспышку ярости. Супруга возбудила в отношении него уголовное дело по статье «Угроза убийством».
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