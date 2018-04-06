Брэд Питт увлекся профессором архитектуры

На этой неделе Анджелина Джоли (Angelina Jolie) и Брэд Питт (Brad Pitt), возможно, завершат бракоразводный процесс. Но Питт уже чувствует себя свободным мужчиной. Как сообщается, актер увлекся профессором Массачусетского технологического института Нери Оксман (Neri Oxman).

По данным Page Six, сейчас 54-летний актер проводит довольно много времени в обществе 42-летней Оксман. Они познакомились во время совместной работы над одним из архитектурных проектов Массачусетского технологического института (Питт давно увлекается архитектурой) и по словам инсайдеров, довольно быстро сблизились.

«Брэд и Нери сразу же подружились, поскольку оба разделяют страсть к архитектуре, дизайну и искусству. Это можно назвать профессиональной дружбой. Это пока не назовешь романтикой… Сейчас у них больше профессиональных интересов, но Брэд заинтересован в том, чтобы проводить больше времени с Нери, она — увлекательная женщина», — рассказал источник из окружения звезды.

Напомним, в сентябре 2016 года Питт и Джоли (Angelina Jolie) подали на развод. В феврале стало известно о расставании с мужем Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston), и многие прогнозировали возобновление отношений Питта и Энистон, недавно даже пояивлись слухи о тайной свадьбе звезд в Париже.

В марте актриса Тиффани Хэддиш (Tiffany Haddish) сообщила на шоу Live! with Kelly and Ryan о своеобразном договоре между ней и Питтом. По словам Тиффани, недавно она столкнулась с Брэдом в лифте. Актриса сообщила, как они решили поступить: «Если через год и он, и я будем свободны, то у нас может получиться. Ну вы понимаете, что это значит».

Источник фото: Globallookpress.com