С профессоршей Массачусетского технологического института Нери Оксман Брэд Питт, согласно анонимному источнику, познакомился на почве любви к архитектуре. Они дружат, и Питт также пригласил Оксман вместе поработать над архитектурным проектом.
— говорит источник издания Page Six. Не можем не согласиться: 42-летняя Оксман выглядит потрясающе с высокими, как у Джоли, скулами, и гривой кудрявых волос, а ее интеллект и таланты признаны на художественных и архитектурных премиях. Нери читает лекции на конференциях TED Talks, посвященных технологиям, развлечениям и дизайну, и занимается инновационными разработками — в Интернет ее имя попало за много лет до того, как ей заинтересовался Питт. Какими разработками занимается Нери, можно оценить на видео (как и ее внешние данные):
Кстати, сейчас Нери Оксман свободна: она развелась с аргентинским композитором Освальдо Голиховым. А Питт наконец вышел на финальную тропу развода с Джоли — может быть, Оксман сможет стать для него больше, чем подругой?
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Фото:Instagram, Global Look Press