Роскошная копна волос, скулы Джоли и архитектурные проекты: что мы знаем о новой подруге Брэда Питта — Нери Оксман

С профессоршей Массачусетского технологического института Нери Оксман Брэд Питт , согласно анонимному источнику, познакомился на почве любви к архитектуре. Они дружат, и Питт также пригласил Оксман вместе поработать над архитектурным проектом.

— говорит источник издания Page Six. Не можем не согласиться: 42-летняя Оксман выглядит потрясающе с высокими, как у Джоли, скулами, и гривой кудрявых волос, а ее интеллект и таланты признаны на художественных и архитектурных премиях. Нери читает лекции на конференциях TED Talks, посвященных технологиям, развлечениям и дизайну, и занимается инновационными разработками — в Интернет ее имя попало за много лет до того, как ей заинтересовался Питт. Какими разработками занимается Нери, можно оценить на видео (как и ее внешние данные):

Кстати, сейчас Нери Оксман свободна: она развелась с аргентинским композитором Освальдо Голиховым. А Питт наконец вышел на финальную тропу развода с Джоли — может быть, Оксман сможет стать для него больше, чем подругой?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram, Global Look Press