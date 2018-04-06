Брэду Питту приписали роман с известным архитектором

Их общение переросло в нечто романтическое. Но они оба очень осторожны, поэтому предпочитают называть свои отношения «профессиональной дружбой». Однако Брэд заинтересован в том, чтобы как можно больше времени проводить с Нэри. Она потрясающая!

Нэри Оксман

Согласно последним сообщениям, Брэд Питт и Анджелина Джоли наконец-то согласовали условия развода. Инсайдер утверждает, что актеры станут равноправными опекунами для своих детей. Видимо, экс-влюблённые все-таки официально расторгнут отношения спустя два года с момента расставания.