Брэду Питту приписали роман с известным архитектором 

Поклонники Брэда Питта совсем запутались в его «возлюбленных». Сначала в прессе не утихали слухи о том, что актер может воссоединиться с Анджелиной Джоли, потом ему приписывали роман с принцессой из Монако Шарлоттой Казираги, с молоденькой актрисой Эллой Пернелл и даже с Дженнифер Энистон. Сегодня Сеть потрясла другая новость: голливудский красавчик всерьез увлекся архитектором и профессором Массачусетского технологического института Нэри Оксман. Инсайдер сообщил, что Брэд и Нэри работают над каким-то совместным архитектурным проектом.
Их общение переросло в нечто романтическое. Но они оба очень осторожны, поэтому предпочитают называть свои отношения «профессиональной дружбой». Однако Брэд заинтересован в том, чтобы как можно больше времени проводить с Нэри. Она потрясающая!
Нэри Оксман
Согласно последним сообщениям, Брэд Питт и Анджелина Джоли наконец-то согласовали условия развода. Инсайдер утверждает, что актеры станут равноправными опекунами для своих детей. Видимо, экс-влюблённые все-таки официально расторгнут отношения спустя два года с момента расставания.