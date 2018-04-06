«А можно без голого мужа?»: Виктория Романец показала утро счастливой женщины

Виктория Романец продемонстрировала подписчикам свое утро. Она опубликовала фото, на котором её муж держит букет цветов, прикрывающий его голое тело. Романец призналась, что именно в такой обстановке должна просыпаться каждая женщина.

Утро счастливой женщины Виктория Романец представляет именно так: обнаженный мужчина с букетом душистых цветов в руках. Она решила не скрывать от подписчиков подробности своего начала дня и показала им фото. Фолловеры поблагодарили Викторию за то, что она не продемонстрировала им супруга после того, как он убрал букет из рук, но и этот снимок посчитали излишне откровенным. По словам интернет-пользователей, Виктория перебарщивает, выставляя свою личную жизнь напоказ.

Все помнят, как Виктория афишировала ссоры с Антоном Гусевым еще до свадьбы, и какие личные вещи она рассказывала и даже показывала в порыве ярости в Историях своего Инстаграма. У следящих за жизнью экс-участницы телепроекта «Дом-2» сложилось впечатление, что она живет только интернетом и стремится к славе. Однако комментирующие заверили, что таким способом Виктория никогда не завоюет народную любовь. Романец слишком открыта для публики и оглашает каждое событие в своей жизни, в том числе перепалки с супругом, и поэтому поклонники не рады союзу Вики и Антона. Фанаты не могут забыть те гадости, которые писала Романец про возлюбленного в своем микроблоге, и выражают недовольство в комментариях под совместными фотографиями. «Нам то что? Твое же утро!» «Мда, то ты его грязью поливала, теперь лучшее утро. Нужно было дердать рот на замке и никому не говорить о ссорах, теперь вас не воспринимают всерьез» «Ну это уже перебор» «А можно без голого мужа?»

Фолловеры уже просили Романец не демонстрировать свою личную жизнь в сети. По их мнению, девушка публикует слишком откровенные фотоснимки, которые должны оставаться в личном архиве. К примеру, недовольство у обиталей Инстаграма вызвал фотоснимок супругов из ванной.