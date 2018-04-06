Стало известно, как получать радость от секса в пожилом возрасте

Если люди хотят продолжать наслаждаться сексом в пожилом возрасте, они должны привыкнуть к мысли о флуктуациях либидо. Такой вывод сделали канадские исследователи. Значительное количество женщин отказывается от занятий сексом под предлогом головных болей или излишней сонливости, когда просто не хотят близости. Однако если женщины вообще теряют интерес к интимным радостям, то они лучше с этим справляются, если убеждают в себя способности либидо постоянно изменяться. Не стоит думать, что желание заниматься сексом должно постоянно быть одинаковым, ведь это может привести к серьезным проблемам в отношениях. Также не стоит считать, что с возрастом либидо неуклонно снижается, и в какой-то период женщинам вообще перестает быть нужен секс. Исследование с участием 780 представительниц прекрасного пола показало, что те из них, кто понимает способность либидо постоянно изменяться в ту и другую сторону, вырабатывают отличную стратегию сексуальной жизни со своим партнером, которая устраивает обоих. Женщины осознают, что в какой-то период им может не хотеться секса, а в другой период это желание может возникнуть снова. Именно понимание данного факта является ключевым для выстраивания удовлетворительной сексуальной жизни в пожилом возрасте.

«Если женщина считает, что ее сексуальное желание должно всё время оставаться на одном уровне, то в будущем она столкнется с испытаниями, которые будет практически невозможно преодолеть, — полагают ученые из Университета Ватерлоо. — Следовательно, такая женщина станет избегать или пытаться игнорировать проблему. Результаты нашего исследования предполагают, что лучшей стратегией будет вера в постоянные скачки либидо со временем. Она поможет женщине нормально реагировать на возникающие сексуальные проблемы. Потеря либидо является одной из ключевых проблем, с которой женщины сталкиваются в пожилом возрасте, на неё жалуется каждая третья представительница прекрасного пола». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)