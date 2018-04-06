Фото: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер отдыхают на пляже в Мексике 

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер — одна из самых ярких и в тоже время скрытных пар в Голливуде. Их роман начался незаметно на съемках фильма «Свет в океане», вызвал кучу сплетен и домыслов, а затем плавно перетек в тайную свадьбу, которую актеры сыграли прошлой осенью. Они не комментируют свои отношения, но выглядят очень счастливыми и довольными своим браком. Сейчас пара отдыхает в Мексике, где их подловили папарацци. Долгое время парочке не удавалось побыть наедине, ведь наградной сезон отнимал все их свободное время. Но теперь у Майкла и Алисии появилась возможность продолжить свой медовый месяц на курорте Пуэрто-Вальярта, который часто выбирают знаменитости для своего отдыха. Судя по снимкам, у Фассбендера и его миссис действительно счастливый брак — супруги все время обнимаются, целуются и держатся за руки. На фоне повальных разводов этот крепкий союз с 2014 года очень радует журналистов и поклонников.
попкорнnews