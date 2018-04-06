Дмитрий Тарасов поделился, когда именно станет отцом во второй раз

Анна Хилькевич, @tarasov23Дмитрий Тарасов поделился, когда именно станет отцом во второй разВсе внимание сейчас приковано к паре Дмитрия Тарасова (31) и Анастасии Костенко (24). Супруги перестали скрывать, что скоро станут родителями. В день рождения Анастасии оба поделились кадрами, где модель позирует с округлившимся животом. Журналисты выяснили, что третья по счету супруга футболиста будет рожать в подмосковном госпитале, где мамами стали такие знаменитости, как Ксения Собчак Альбина Джанабаева и не только. Палата с джакузи и шестиразовым питанием, а также круглосуточным сопровождением врача обойдется в 1 миллион рублей. Поклонники уверены, что у пары родится девочка, хотя сами возлюбленные пол ребенка не афишируют. Но кое-что журналистам удалось узнать из первых уст. Дмитрий Тарасов лаконично заметил:

Родить она должна в конце июля, начале августа. Тогда обо всем и скажем!

Тем временем поклонники желают Анастасии легкой беременности и уверены, что Дмитрий станет прекрасным отцом. Напомним, Тарасов воспитывает дочь от первого брака, 8-летнюю Ангелину.

А тем временем бывшая жена Дмитрия Тарасова рассказала, платит ли он алименты.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 2 Апр 2018 в 2:52 PDT Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 29 Мар 2018 в 2:46 PDT