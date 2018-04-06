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И все-таки вместе! Кристен Стюарт и Стелла Максвелл на свидании
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И все-таки вместе! Кристен Стюарт и Стелла Максвелл на свидании 

Peopletalk 23 минуты назад
Фото: Peopletalk
Кристен Стюарт (27) и Стелла Максвелл (27) снова замечены на свидании. Напомним, недавно отношения этой пары оказались под вопросом, ведь фанаты заметили Стюарт вместе с ее бывшим Робертом Паттинсоном (31): молодые люди весело проводили время в баре. А о Стелле вовсе ходят слухи, что она спит с Беллой Хадид (21).
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Но, похоже, между Кристен и Стеллой все хорошо, вчера девушки провели вечер в суши-баре. А с утра закупились в магазине растений. Инсайдеры говорят, что пара держалась за руки и выглядела счастливой.
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Напомним, роман Стюарт и Максвелл вспыхнул в конце 2016-го.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/i-vse-taki-vmeste-kristen-styuart-i-stella-maksvell-na-svidanii/
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