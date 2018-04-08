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Вопросы, на которые нужно ответить «да» до свадьбы
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Вопросы, на которые нужно ответить «да» до свадьбы 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: giphy
Даже если замуж вам очень невтерпеж, лучше все-таки немного подумать и ответить на эти важные вопросы — до того, как отправляться в загс.

Зачем вы это делаете?

Потому что «хочу провести с этим мужчиной всю оставшуюся жизнь» или потому что все подруги уже замужем/назло маме/ради переезда в другой город. Все, что не первый вариант — очень так себе причина для замужества, помните об этом.

Вы принимаете друг друга?

Настоящими, в любом состоянии и в любой ситуации. Брак — это не веселая прогулка в парке, это реальная жизнь с реальным человеком, который иногда болеет, злится или грустит. Это может быть не так уж просто, особенно, если вы никогда по-настоящему не раскрывались друг перед другом.

Вы счастливы в отношениях?

Вы часто с грустью вспоминаете, как было классно, когда вам не приходилось ни с кем делить кровать, завтрак и компьютер? Если часто, не спешите замуж: возможно, вам туда не так уж и надо. С вами все в порядке, поверьте. Просто у всех людей разные потребности.

У вас сбалансированные отношения?

Чувствуете ли вы, что партнер заботится о вас, идет на компромиссы и работает над вашими отношениями в той же степени, что и вы? Если да, все хорошо. Если нет, то после свадьбы лучше не станет.

Вам весело вместе?

Мы уже говорили это: никогда не спите с человеком, который не может вас рассмешить. И уж тем более не выходите за него замуж!

Что дальше?

Жить настоящим — это круто. Но иногда приходится строить планы, особенно, когда дело доходит до совместной жизни. Кстати, планы у вас теперь тоже совместные. Договориться точно сумеете?

Вы ему доверяете?

Если есть сомнения, бегите в противоположную от загса сторону. Нет ничего хуже, чем жить в мире постоянных сомнений, опасений и страхов — даже если их первоисточник у вас в голове.

Вместе вы развиваетесь?

Или топчитесь на одном месте? Не отмахивайтесь: личностный рост и развитие — это важно. И если вы ничему друг у друга не учитесь, то вам скоро станет очень скучно. А скука убивает любовь (да и любые хорошие отношения, в общем).

Вы — это все еще вы?

Раствориться в отношениях — это не всегда так хорошо, как кажется. Вы продолжаете быть собой, вне зависимости о того, рядом ваш партнер или нет? Любовь, которая лишает рассудка, не такой уж мощный аргумент для того, чтобы выйти замуж. Скорее, это сомнительный аргумент: страстное чувство может быстро закончиться.

Что подсказывает интуиция?

Если вы сомневаетесь в том, что «да» — единственный правильный ответ, возьмите паузу и как следует подумайте. Иногда внутренним сомнениям стоит придавать значение.
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