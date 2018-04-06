Почему девушки предпочитают богатых парней

Вопрос, который мучает многих парней: «Почему девушки выбирают богатых мужчин?». И можно сколько угодно обижаться на подруг, которые хотят, чтобы парень был обеспечен, считать их меркантильными и алчными, думать, что кроме денег им ничего не нужно, но это далеко не так. Да, есть девушки, у которых в мозгах только одна мысль: «Деньги!», и ради них они готовы на любые действия. Но если говорить о большинстве девушек, то даже если они говорят, что им не важно, где и как жить, и что «с милым и в шалаше рай», это не совсем так. Но почему? Ты сидишь такой красивый, креативный, не такой как все, ждёшь, когда мама приготовит котлетки, и не понимаешь, почему эти «меркантильные бабы» не ведутся на твои качества и постоянно напоминают тебе о твоей денежной несостоятельности. Мы раскроем суть проблемы. И да, в этой статье ты прочитаешь банальные вещи, в которых нет ничего нового, однако это точное определение тому, почему девушки предпочитают обеспеченных парней.

Как там в природе?

Начнём с самого простого, а именно с животного мира. Успешный самец — это тот, который приносит добычу, защищает свою стаю от врагов — в общем, делает всё, чтобы защитить свою самку или самок и потомство от окружающего мира. Как самки определяют, что самец успешный? Во-первых, по его окрасу, гриве, усам, то есть по общим признакам. Во-вторых, по поведению. Альфа-самец ведёт себя дерзко, точно идёт к цели. В-третьих, по физической силе. Слабый самец — мёртвый самец. А теперь замени гриву и хвост на красивый костюм, а физическую силу — на интеллект и богатство и получишь типичного успешного мужчину, на которого вешаются многие девушки.

…и в сказках?

С детства девочки любят истории с хэппи-эндом. В таких сказках богатый мужчина, чаще всего королевских кровей, выступает защитником, покровителем, надёжным персонажем, который спасёт от любой беды, подарит долгую счастливую жизнь, и за которым девушка будет как за каменной стеной. Более современный вариант — знаменитый фильм «Красотка». Это очень яркий показатель всего перечисленного. Ну и самая новая сказка на эту тему — «50 оттенков». Насмотревшись таких историй, большая часть девушек начинает думать, что в сказках и фильмах заключена вся суть мироздания, вселенская мудрость, и сознательно летят, подобно светлячкам, на огонь. А окажется это правдой или вымыслом — уже другое дело.

Уверенность в завтрашнем дне Обеспеченный мужчина — это не только много денег, но и показатель того, что он является целеустремлённым человеком. Состоятельный мужчина двигается вперёд, переступая через чужие головы, делает карьеру, становится знаменитым. Девушка уверена, что в будущем будет как минимум так же, как и сейчас, а возможно, даже лучше. И теперь подумай логически, кого она выберет: человека, с которым она чувствует себя как за каменной стеной, или того, кто лишь говорит о том, какой он крутой и как его не ценят, сидя на протёртом стуле? То же самое касается и потомства. Несмотря на то, что в наше время появляется всё больше чайлдфри, многие девушки не мыслят своей жизни без детей. А так как дети в семье считаются главным, то все ресурсы идут на их благосостояние. Прежде всего, обычная девушка из нашей страны, глядя на успешного мужчину, видит в нём того, кто обеспечит безбедную жизнь для их детей.

А что там после сексуальной революции?

И хотя сексуальная революция свершилась уже почти пятьдесят лет назад, до нашей страны доходят лишь отдалённые волны. До сих пор многие российские женщины смотрят на богатых мужчин только с позиций, описанных выше, а именно с позиции уверенности в завтрашнем дне. На Западе же многие девушки тянутся к обеспеченным мужчинам нередко по другой причине: общие интересы или наставничество. Находясь рядом с успешным мужчиной, девушка получает стимул развиваться, достигать тех же высот. Богатый человек воспринимается как интересный собеседник, с которым можно поговорить на многие темы. Конечно, указанные выше причины никуда не деваются, но они уходят на второй план, уступая место более высоким порывам.

Когда не хочется проходить обязательные ритуалы

Так как мы живём в условиях капитализма, то многие девушки понимают, что красота и сексуальность — это тоже элемент товарно-денежных отношений. И в этом нет ничего плохого. По крайней мере, эти девушки действуют честно и предлагают своеобразный бартер, где в обмен на их внимание мужчины обеспечивают им безбедную жизнь. И нет, не стоит путать это с проституцией. Проституция — это предложение только сексуальных услуг, тогда как содержанки — давай будем честными друг с другом — это красивое дополнение к образу успешного мужчины. Но так как найти богатого мужчину таким девушкам в реальной жизни непросто, то они регистрируются в различных сервисах. Пример такого сервиса — «JuliaDates». 90% женской аудитории составляют девушки от 18 до 35 лет, причём ежедневно база пополняется более чем на 1000 новых регистраций. На сайте представлены только реальные анкеты девушек, и каждая верифицируется вручную, для чего девушка должна сделать селфи с определённым жестом, который ей покажут сотрудники «JuliaDates». Это исключает появление фейков. На сайте обеспечивается 100%-ная конфиденциальность. Мужчине можно вообще не загружать свои фотографии, а просто обменяться данными с понравившейся девушкой и продолжить общение в вайбере или ватсапе. Подобные сервисы полезны и для содержанок, и для богатых мужчин, где первые получают возможность найти спонсоров, которые обеспечат им жизнь в достатке, а вторые находят красивую девушку, готовую если не на всё, то на многое ради своего рыцаря в белых доспехах.