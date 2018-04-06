Невидимые друзья: британка заявляет об интимных отношениях с призраками

Сексуальные желания бывают разными и абсолютно непредсказуемыми: некоторые охладели к сексу со временем, а другие продолжают эксперименты даже после интимных провалов. Однако британка по имени Аметист зашла очень далеко в своих пробах и рассказала, что имела сексуальные отношения с призраками. 27-летняя Аметист из Бристоля может похвастаться половыми отношениями с 20 разными привидениями. О своем сексе с призраками британка рассказала на местном телешоу, отметив, что больше не сможет заниматься традиционными интимными отношениями с живыми мужчинами. Согласно словам Аметист, призраки могут удовлетворить ее так, как этого не могут сделать обычные люди.

Свою историю девушка выложила в интервью одного из британских телеканалов, честно отвечая на вопросы ведущих. В частности, зрители узнали, что свою половую жизнь с призраками девушка начала вести около 10 лет назад, при переезде в новую квартиру. Аметист отметила, что в новое жилье она въехала вместе с женихом, но однажды она почувствовала тяжесть и давление у себя на бедрах, а также дыхание на коже и поглаживания. По словам девушки, она не видела своими глазами привидение, но прекрасно чувствовала его присутствие. Как отметила Аметист, она вступала в сексуальный контакт с разными призраками, что понимала это по их особенной энергии. Дело в том, что сущности каждый раз делали это по-разному, что британка сравнивает с сексуальной энергией, присущей людям. Аметист признает, что такими сексуальными связями она обрекает себя на отсутствие традиционной семьи и продолжения рода. Однако британку это не расстраивает, а больше ее смущает не статус ее партнеров, а их количество, ведь за менее, чем 10 лет, она переспала 20 призраками. Многие уверены, что Аметист попросту страдает от некого психологического расстройства, но профессор из Лондонского университета Кристофер Френч не связывает ощущения британки с отклонениями. Врач предполагает, что секс с призраком может стать результатом стресса или хронического недосыпа. По словам медиков, такая усталость может проявляться по-разному: тенями, голосами или ощущением присутствия потустороннего.]]>