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«Мы были очень разными»: Хилькевич призналась, что влюбилась в мужа не с первого взгляда
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«Мы были очень разными»: Хилькевич призналась, что влюбилась в мужа не с первого взгляда 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Анна Хилькевич решила погрузиться в воспоминания о былых временах вместе с подписчиками своего микроблога. Артистка опубликовала фотографию с супругом и вспомнила, какими они были еще до брака.
Анну Хлькевич охватили ностальгические эмоции, когда она вспомнила зарождение отношений с мужем. Она поделилась фотоснимком с любимым и решила раскрыть фолловерам секреты их истории любви. Хилькевич призналась, что будущие супруги сближались постепенно, сначала разделяя интересы, а впоследствии и семейный бюджет. Популярная артистка рассказала, какими она и Артур были до встречи друг с другом. «Мы были дерзкими, самоуверенными и очень разными. Прямо скажу, мы не были одной из тех пар, которые влюбились с первого взгляда.»
Подписчики актрисы отметили, что и сами редко встречают такие пары, которые полюбили друг друга с самых первых встреч. Чаще всего, по их рассказам, люди начинали любовные отношения после дружбы. По словам фолловеров, самое главное, что влюбленные смогли построить настоящую семью и даже могут быть примером для подражания. Фанатов восхищает то, как умело артистка справляется с семейной жизнью и не оставляет любимую работу, продолжая участвовать в съемках. Недавно Анна снялась в очередном сезоне сериала «Универ», правда, поклонников интересует, когда же Хилькевич наконец разнообразит свою фильмографию и перестанет быть актрисой одной роли. «Красивая пара!» «Анна, как вы прекрасно смотритесь с супругом!» «Дочка ваша похожа на вас обоих! Смотритесь отлично» «Круто, что вы нашли друг друга»
Супруги уже несколько лет живут в счастливом браке, в котором у них родилась дочь Арианна. А сейчас молодые родители находятся в ожидании второго ребенка. Совсем недавно Анна Хилькевич раскрыла свою беременность, показав живот интернет-пользователям.
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