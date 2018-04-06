«Он не поверил!»: 10 историй бисексуальных женщин о признании партнеру

В жизни бисексуалов есть как минимум одна сложность. Если, например, девушка вступила в отношения с мужчиной, это совсем не значит, что ее перестали привлекать женщины! Но когда наступает время для откровенного разговора, мужчины часто не оценивают честность по достоинству. Вот несколько историй от пользователей американского сайта Reddit.

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«Я сказала: «Не удивляйся тому, что я сейчас скажу. Я люблю тебя и хочу всегда быть с тобой, но… мне и женщины нравятся». Он ответил: «Ладно». И мы продолжили обедать», — Карина, 27 лет.

«Он сказал, что понимает, что не все может мне дать и я могу найти это на стороне. Но, конечно, никому не интересны терзания замужней женщины, поэтому ничего не произошло. Но мы хотя бы поговорили!» — Вера, 25 лет.

«Мой первый парень все повторял, что не верит в это. Смеялся надо мной. Другой молча согласился, а потом ревновал, если я говорила женщинам комплименты», — Анна, 25 лет.

«Почти все мужчины понимали это как приглашение к сексу втроем. И начинали намекать на это моим подругам. Теперь я говорю о своей ориентации до начала отношений», — Валерия, 30 лет.

«Он считал, что я шучу, пока однажды я не заставила его нормально об этом поговорить. Он отнесся хорошо, мы поженились, я не изменяю. Но иногда мы показываем друг другу на симпатичных девушек», — Галина, 28 лет.

«Он сказал, что знает!» — Настя, 23 года.

«Он воспринял эту новость спокойно, а мне хотелось бы увидеть более эмоциональную реакцию», — Наталья, 32 года.

«Он сказал, что подозревал нечто такое, и мы даже договорились об открытых отношениях», — Оксана, 30 лет.

«Муж не был очень удивлен, но потом нередко задавал вопросы. Я не пробовала привести к нему свою пассию, боюсь, не поймет», — Алла, 32 года.

«Все прошло плохо. Когда друзья-мужчины узнали об этом, они испугались и разбежались», — Аля, 26 лет.

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