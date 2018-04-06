Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли помирились

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

История, похожая на сказку со счастливым концом, в которую хочется верить, как в Санта-Клауса (ну или пасхального кролика), — так можно назвать слухи о примирении Дженнифер Энистон Анджелины Джоли , не желающих знать друг друга уже 13 лет. Но все когда-нибудь кончается: и брак с Брэдом Питтом , и ссоры из-за него.

По слухам, произошло это счастливое событие на вечеринке по случаю дня рождения Риз Уизерспун , 22 марта. По словам одного из инсайдеров, Джен первая подошла к Энджи и между ними состоялся первый разговор после десятилетия молчаливой вражды. И хотя представитель Дженнифер вскоре заявил, что слухи о примирении актрис — всего лишь домыслы сплетников, еще один «информатор» уверяет, что это была идея Риз Уизерспун пригласить обеих актрис на свой 42-й день рождения и помочь им зарыть топор войны. «На протяжении долгих лет Риз находилась между двух огней. Она решила, что пришло время положить этому конец, и убедила обеих подруг прийти к ней на вечеринку», — убедительно рассказывает неизвестный источник.

К сожалению, верить на слово таким анонимным источникам не стоит. Слухи слухами, но ведь даже подтверждений тому, что Риз Уизерспун закатывала в свой день рождения шумную вечеринку, в Сети нет. Вместо фотоотчета о праздновании в своем аккаунте именинница разместила лишь снимок, на котором вместе с сыном собирается позавтракать праздничным тортом.

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите