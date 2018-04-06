Аматорство, или самые опасные трюки в сексе

Такое приятное занятие, как секс, может быть весьма опасным, особенно, если пара решила экспериментировать. Эксперты рассказали, какие трюки лучше не повторять в постели, и как подготовиться к новым позам. Позы Новые или необычные позы могут привести ко множеству травм, особенно если они требуют физической подготовки, выносливости и гибкости. Например, поза, когда мужчина держит на руках женщину, причем ни на что не опираясь, требует сильных рук и выносливости, иначе травм не избежать. Также во время исполнения позы «женский мостик» девушка должна иметь хорошую гибкость, чтобы не травмироваться. Следует выяснить все подробности о новой позе и нюансы, чтобы избежать проблем. Место Эксперименты с местом для секса привносят в процесс особую страсть и новшество, но к их выбору стоит подходить с осторожностью. Нередко попытка заняться сексом в душе приводит к ушибам и синякам, поскольку там сложно выбрать подходящую и удобную позу, а также легко поскользнуться или потерять равновесие. Стоит остерегаться экспериментов в машине и помнить, что любое новшество в смене локации должно быть безопасным.

Техника О новой позе или эксперименте недостаточно просто почитать, для безопасности партнера необходимо предварительно потренироваться и подготовиться все дополнительные аксессуары. Например, мануальные техники рекомендуют проводить только с силиконовой смазкой, оральные ласки нужно специально отрабатывать, а в некоторых случаях даже стоит сходить на специальные курсы, чтобы научиться все делать правильно и ничего не повредить.

Оценка В порыве страсти пары могут придумать самые странные и смелые идеи, которые нередко приводят к травмам. Эксперты напоминают, что во время секса нельзя терять контроль над ситуацией, а также желательно ограждать себя от всего, что требует постоянного наблюдения, например, свечей, камина или острых углов. Не стоит экспериментировать с бытовыми вещами в качестве сексуальных игрушек, но и последние не всегда подходят для некоторых игр, например, не все вибраторы водонепроницаемые.