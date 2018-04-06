Джерард Батлер и Морган Браун расстались

Об этом сообщил источник, приближенный к паре. По его словам, экс-возлюбленные разошлись во взглядах на дальнейшее развитие их отношений. 40-летняя Морган очень хочет детей, а Джерард , который старше ее на 8 лет, оказался не готов к такому серьезному шагу.

Слухи о разрыве этого союза ходили уже давно. Последний раз Морган и Джерарда вместе видели в конце января, а до этого они проводили новогодние каникулы в Мексике.