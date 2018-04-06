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Джерард Батлер и Морган Браун расстались
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Джерард Батлер и Морган Браун расстались 

Журнал ОК! 2 часа назад
Об этом сообщил источник, приближенный к паре. По его словам, экс-возлюбленные разошлись во взглядах на дальнейшее развитие их отношений. 40-летняя Морган очень хочет детей, а Джерард, который старше ее на 8 лет, оказался не готов к такому серьезному шагу.
Слухи о разрыве этого союза ходили уже давно. Последний раз Морган и Джерарда вместе видели в конце января, а до этого они проводили новогодние каникулы в Мексике.
Напомним, что в 2016 году пара уже пыталась разорвать отношения. Тогда Джерард пытался построить отношения с телеведущей Лиззи Канди, а Морган начала встречаться с актером Ливом Шрайбером — бывшим мужем Наоми Уоттс.
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