Союзники по жизни vs антагонисты: какая модель отношений с бойфрендом лучше

Ты понимаешь его с полуслова, у вас много общих интересов, а вокруг все только и твердят, как вы похожи. Другая ситуация: вы разные, у каждого свои увлечения, мнения и друзья. Так что же лучше? Быть в отношениях союзниками или антагонистами? Об этом редакция WMJ.ru поговорила с сексологом, клиническим психологом, семейным психотерапевтом, экспертом Тренинг-центра «СЕКС.РФ» Натальей Романовской.

Увы, но в психологии нет однозначного ответа, что лучше, а что хуже. На самом деле и тот и другой варианты — это не постоянные модели взаимодействия, а стадии отношений на разных этапах и в разных ситуациях.

Союзники

А кто такие союзники? Те, кто всегда с друг другом во всем соглашаются? В длительных отношениях так не бывает. Мы ведь говорим о реальных людях — со своими эмоциями и ценностями. Это же не пара с красивой картинки, которая встречается в детских книжках. А еще в таких книжках все жили долго и счастливо. Но подробности почему-то умалчиваются. Видимо, там тоже были свои противоречия. Любая пара проходит этапы развития.

Союзники — это тоже этап. Вы влюблены — есть только ты и только он. Вам настолько хорошо вместе, что другие люди просто не нужны. Можно, конечно, встречаться с друзьями, хотя эти друзья не необходимы. Но все меняется. Потому что союзники — это первая фаза отношений, когда у вас все только начинается. Вы чувствуете себя одним целым. Вы не замечаете недостатков друг друга. А потом наступает второй этап, который называется сепарация. Когда оказывается, что не такой уж он и идеальный, да и скучновато как-то, что вы во всем схожи. В такие моменты часто наступает пора ссор, когда люди конфликтуют по мелочам.

На этом этапе важно научиться принимать, что отношения — это математика, а вы — переменные со своими плюсами и минусами.

Антагонисты

Все время на одной волне — это не про вас. Добро пожаловать в стадию отношений «антагонисты». Вы, ваши интересы и желания — все разное. Это тоже фаза развития отношений. Постоянно находиться в режиме «антагонизм» невозможно. Это история не про крепкие отношения. Например, у вас разные сексуальные предпочтения: кто-то любит жесткий секс, а кто-то ванильный и нежный. Если в этой ситуации вы не найдете компромисс, то рано или поздно, но конфликт будет. В парах с разными взглядами многое упирается в систему ценностей. А еще в несоответствие ролевых ожиданий в паре.

Ролевые ожидания — то, что каждый думает, как оно будет. Например, он считает, что каждый вечер дома его будет ждать ужин, а потом, конечно же, страстный секс. А на самом деле он пришел домой, а тебя вообще еще нет или ты приехала с бизнес-встречи и уже спишь. Основная проблема этой фазы — в ценностных ориентирах. Это усвоенные модели, которые идут из родительской семьи. Менять их сложно, но вдвоем вполне возможно. Вместе вы придумываете какие-то новые модели взаимодействия, идете друг другу на уступки.

А в итоге?

К чему же мы пришли? Невозможно все время быть только в союзниках или только в антагонистах. Просто потому, что отношения так не выживут. Если не двигаться из режима «союзники», вскоре тебя начнет бесить, что он такой же, как ты. Хочется, чтобы был тонус: слышать другую точку зрения, мнение со стороны. Конечно, подсознательно мы ищем в партнерах идеального себя. Но через какое-то время это начинает раздражать. Точно так же невозможно во всем быть разными — чтобы сохранить отношения, нужно находить точки соприкосновения. Лучшим из этих вариантов будет то, что вы с партнером сами для себя выберете. Главное — помнить: если вы союзники, то в ваших отношениях всегда должно быть место для антагонизма и наоборот.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK