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Яну Кошкину перепутали с Анастасией Заворотнюк
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Яну Кошкину перепутали с Анастасией Заворотнюк 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
В новом эпизоде шоу «Однажды в России» появилась телеведущая Яна Кошкина, однако зрители с трудом смогли узнать девушку из-за невероятного сходства с Анастасией Заворотнюк, внезапно проявившегося на экране.
Своим появлением в юмористической передаче «Однажды в России» Яна Кошкина совершенно неожиданно вызвала у многих зрителей чувство ностальгии, ведь на некоторых кадрах девушка как две капли воды была похожа на актрису Анастасию Заворотнюк времен съемок сериала «Моя прекрасная няня», который был невероятно популярным во второй половине нулевых.
Поклонники девушки были удивлены ее внезапным преображением, отметив, что узнать Кошкину можно разве что по внушительному бюсту, который она активно демонстрировала в кадре. «Не сразу поняла, откуда у Заворотнюк вдруг взялась такая грудь» «Заворотнюк, только с грудью» «Заворотнюк ты ли это!?» «Она работала в бутике в Бирюлёво.. пока её парень не выкинул с работы» «Я думала Заворотнюк» «Сижу думаю и не врубаюсь, а давно Анастасия Заворотнюк себе грудь сделала… Смотрю другие фотки и понимаю, что это не Заворотнюк, а ты» Интересно, что ранее никому и в голову не приходило сравнить двух девушек, однако свет и мимика Кошкиной мгновенно перевоплотили ее, сделав едва узнаваемой, да и то преимущественно не по чертам лица. К слову, сама Анастасия Заворотнюк довольно сильно изменилась со времен прославившего ее сериала и теперь не слишком напоминает свою героиню.
Яна Кошкина пытается активно развиваться во всех сферах жизни. Девушка уже является и актрисой, и телеведущей, и фотомоделью, а теперь и вовсе решила попробовать себя в качестве певицы. Но в отличие от груди, музыкальное творчество девушки фанатов не впечатлило, и даже послужило для нелестных сравнений с Ольгой Бузовой.
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