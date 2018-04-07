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Деми Ловато показала всему миру свой целлюлит
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Деми Ловато показала всему миру свой целлюлит 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Несколько лет назад Деми Ловато поставили диагноз булимия: девушка призналась, что не могла контролировать свой аппетит, постоянно переедала и голодала из-за стресса. После долгого лечения певица восстановила питание и спорт, однако фигура сильно пострадала из-за перенесенной болезни.
Деми не переживает по этому поводу и поддерживает всех тех, кто когда-либо сталкивался с булимией. Так, недавно в своем-аккаунте Ловато выложила фотографии, где показывает растяжки на теле и другие несовершенства. «У меня нет пространства между бедер, но я все равно люблю себя. У меня есть целлюлит, как и у женщин. То, что вы видите в Инстаграме, не всегда совпадает с реальной жизнью. Давайте принимать свое тело», — написала Деми Ловато.
Берем пример с американской певицы: учимся любить свое тело и проще относиться к недостаткам. Пусть мир наконец-то узнает, что нет идеальных людей!
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