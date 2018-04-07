Солнцев о новом мужчине Бузовой: Постарше и поумнее футболистов

"В этом вашем шоу-бизнесе уже не осталось нормальных самцов, все заняты", — пояснил Рустам.

По его словам, Бузовой нужен не абы какой мужчина, а молодой, красивый и конечно с деньгами. «И кто, спрашивается, сегодня зарабатывает больше ее, миллиардерши? Поэтому пусть ищет себе чиновника, олигарха, а не актера или певца — все это для нее уже слишком мелко. Ей нужен мужчина с опытом, постарше и поумнее юмористов и футболистов, который разглядит в Оле доброго и хорошего человека, будет ее ценить, а не на других девушек засматриваться», — убежден Солнцев.

Прокомментировал шоумен и недавнее заявление Оли о том, что у нее не было секса уже два года. «Думаю, что это вынуждено — ну какой может быть секс в отечественном шоу-бизнесе. Послушай, дорогая, а тот, из Comedy Club — тоже никак, да? Куда катится мир», — развел руками Рустам.

Солнцев дал подруге совет. «Говорят, у мартеновских печей еще остались мужики. Поэтому потерпи еще пару лет, поруби бабок, а потом пора менять тур-оператора», — цитирует экс-участника «Дома-2» "СтарХит"