Солнцев о новом мужчине Бузовой: Постарше и поумнее футболистов 

Рустам Солнцев рассказал, с каким мужчиной Ольга Бузова найдет счастье. По мнению шоумена, певице нужно искать любовь за пределами творческой среды.
"В этом вашем шоу-бизнесе уже не осталось нормальных самцов, все заняты", — пояснил Рустам.
По его словам, Бузовой нужен не абы какой мужчина, а молодой, красивый и конечно с деньгами. «И кто, спрашивается, сегодня зарабатывает больше ее, миллиардерши? Поэтому пусть ищет себе чиновника, олигарха, а не актера или певца — все это для нее уже слишком мелко. Ей нужен мужчина с опытом, постарше и поумнее юмористов и футболистов, который разглядит в Оле доброго и хорошего человека, будет ее ценить, а не на других девушек засматриваться», — убежден Солнцев.
Прокомментировал шоумен и недавнее заявление Оли о том, что у нее не было секса уже два года. «Думаю, что это вынуждено — ну какой может быть секс в отечественном шоу-бизнесе. Послушай, дорогая, а тот, из Comedy Club — тоже никак, да? Куда катится мир», — развел руками Рустам.
Солнцев дал подруге совет. «Говорят, у мартеновских печей еще остались мужики. Поэтому потерпи еще пару лет, поруби бабок, а потом пора менять тур-оператора», — цитирует экс-участника «Дома-2» "СтарХит".
Напомним, Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым 30 декабря 2016 года после четырех лет брака. Новость для многих стала неожиданностью. После расставания с возлюбленным Ольга с головой ушла в работу и сосредоточилась на музыкальной карьере. В октябре 2017-го вышел дебютный альбом Бузовой «Под звуки поцелуев». А Тарасов нашел бывшей жене замену — модель Анастасию Костенко, довольно быстро предав их с Ольгой чувства.