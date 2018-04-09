Сябитова призвала девушек стать «мамками», чтобы найти мужа

Сваха из «Давай поженимся!» уверена, что весной шансы встретить мужчину как никогда высоки…

Как мы собираемся на свидание? Три дня голодовки, спа-салон, а потом еще и пару утягивающих чулок под юбкой стараемся спрятать… Так вот, мы это зря! По крайней мере, сваха Роза Сябитова уверяет, что достаточно стать для мужчины «мамкой» — и колечко от Tiffany окажется у вас на пальце.

У ведущей «Давай поженимся!» есть, к слову, и весьма разумное объяснение.

«Мужчины в нашей стране, были воспитаны женщинами. Детский сад — женщины, школа — женщины, институт — женщины. Но самая главная женщина в жизни мужчины — это его мать плюс окружение: бабушки, тетушки, няни. И это сформировало у него предсказуемые реакции на женщин, — уверена Сябитова. — Мужчинам нравятся женщины, которые берут инициативу в свои руки, как проекция материнского отношения к нему. И он приучен слушаться женщин, начиная с собственной матери. Мужское эго. Кроме того, он женится только на женщине, которая признает, что он необычен и уникален, как когда-то делала она!»

Что же, откладываем косметику в сторону и идем карьерой будущего мужа заниматься, а заодно кексики с его именем выпекать!

Любопытно, что в прошлый раз знаменитая сваха коснулась темы подарков. Тогда она призналась, что не любит получать цветы, а куда полезнее считает буханку хлеба в качестве презента.

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