«Теорию знает хорошо»: Роза Сябитова рассказала, как женить на себе мужчину

56-летняя телезвезда Роза Сябитова , которая считается самой известной свахой страны, в который раз продемонстрировала свои познания в области человеческих отношений. Знаменитость, которая, кстати, не замужем, решила рассказать женщинам о том, как привлечь мужское внимание и построить успешные отношения.

Розу Сябитову часто называют «сапожником без сапог». Она ни с кем не состоит в браке, но с радостью дает ценные рекомендации тем, кто хочет создать семью. Одна из ведущих шоу «Давай поженимся!» советует одиноким женщинам учитывать тот факт, что мужчины часто выбирают себе в спутницы тех, кто так или иначе похож на их матерей.

Знаменитость указала на то, что в Росии мужчин часто воспитывали мамы и бабушки, воспитательницы в детском саду, учительницы в школах, преподавательницы в институтах: «Но самая главная женщина в жизни мужчины — это его мать плюс окружение: бабушки, тетушки, няни и т. д. Что сформировало у него предсказуемые реакции на женщин. Мужчинам нравятся женщины, которые берут инициативу в свои руки, как проекция материнского отношения к нему. И он приучен слушаться женщин, начиная с собственной матери. Мужское эго. Он женится только на женщине, которая признает, что он необычен и уникален».

Сябитова считает свои советы «ключами», с которыми подписчицы смогут работать. Но не все согласны с мнением теледивы, много пользователей соцсетей просит ее сначала построить личные отношения и выйти замуж, после чего указывать другим, как правильно создавать семьи: «Глупости говорит, а выглядит хорошо» «Ее советы — это ее бизнес. А судьба — сама холостая и дочь в разводе. Судьба». «Мне интересно, кто слушает ее? Бла-бла… Смешно!»

«Учи своих детей строить отношения! А мы уж как-нибудь сами разберемся». «Прописные истины, рассказала, как женить на себе мужчину, хотя за плечами два неудачных брака». «Не все и не всегда, но для некоторых „мужчин“ это удобно». «Вы и ваши дети счастливы в семейной жизни? Советы давать легко». «Теорию знает хорошо, а на практике применить не вышло».

Роза Сябятова считает, что многие современные мужчины утратили чувство долга, что сильно расстраивает ее. Вместе с тем она заявляет, что жениться представители сильного пола будут только тогда, когда чувствуют выгоду и пользу в подобной «сделке».