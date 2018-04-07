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Жутко постаревшую Дженнифер Энистон сняли на улице
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Жутко постаревшую Дженнифер Энистон сняли на улице 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Вечно молодая Дженнифер Энистон резко сдала. Звезду Голливуда в неудачный момент сняли папарацци. Снимки размещены в Сети.
Актрису сфотографировали выходящей из салона красоты в Беверли-Хиллз. Судя по снимкам, Джен решила сменить свой яркий блонд на спокойное мелирование.
В кадр также крупным планом попало лицо актрисы. Поклонники очень удивились, увидев его. Джен выглядит на свои 49 лет, хотя раньше актрисе с трудом можно было дать 40. На Энистон нет ни капли косметики, из-за чего видны все морщинки.
Для посещения салона Джен выбрала брюки цвета хаки, черную футболку и кожаную куртку — все в мужском стиле. Немного дерзкий образ дополнили очки-авиаторы. Наряд прибавил всегда миниатюрной актрисе пару-тройку килограммов.
Но несмотря на все минусы, Энистон выглядела довольной. Совсем недавно она вернулась из большого путешествия: актриса вместе с лучшей подругой Кортни Кокс, телеведущим Джимми Киммелом и его женой Молли МакНирни несколько недель провели на Таити. Там Энистон полностью восстановилась после развода, передает Телепрограмма.
Напомним, в феврале 2018 года стало известно, что Дженнифер Энистон и Джастин Теру больше не вместе. Говорили, супруги расстались из-за интимных записок Брэда Питта. Якобы актер присылал Дженнифер сообщения, когда та состояла в браке с Джастином.
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