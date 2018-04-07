Орландо Блум показал, как выглядит без рубашки

41-летний актер доказал, что он все еще в отличной форме.

Накачанный торс Орландо Блума мы видим лишь в кино… Но вы помните же красавца Уилла Тернера в мокрой белой рубахе в «Пиратах Карибского моря»? В жизни же актер не из тех, кто выкладывает видео из спортзала или хвастается кубиками у зеркала.

Но на днях он все же сделал исключение и выложил фото без рубашки. Может, это Кэти Перри, с которой у актера возобновился роман, так на него действует?

Но это уже и важно! Ведь накачанный Блум прямо перед нами… Так что, пользуясь функциями Instagram, можно даже его увеличить и потрогать.

«Это фото сделано не просто для тщеславия. Я напоминаю себе о том, что в этом месяце пришел к этой форме», — поделился Блум.

Поклонницы тут же забросали актера комплиментами, а заодно, наверное, смастерили и пару кукол вуду для Перри.

«Ох, не верится, что все это достанется Кэти», «Красавец!», «Это все не должно достаться одной женщине», — писали они.

Впрочем, Блум на комплименты никак не отреагировал. Зато частенько делится видео с любимой, как бы намекая, что он уже давно не свободен.

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