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Орландо Блум показал, как выглядит без рубашки
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Орландо Блум показал, как выглядит без рубашки 

WDay.ru 30 минут назад
Фото: WDay.ru
41-летний актер доказал, что он все еще в отличной форме.
Накачанный торс Орландо Блума мы видим лишь в кино… Но вы помните же красавца Уилла Тернера в мокрой белой рубахе в «Пиратах Карибского моря»? В жизни же актер не из тех, кто выкладывает видео из спортзала или хвастается кубиками у зеркала.
Но на днях он все же сделал исключение и выложил фото без рубашки. Может, это Кэти Перри, с которой у актера возобновился роман, так на него действует?
Но это уже и важно! Ведь накачанный Блум прямо перед нами… Так что, пользуясь функциями Instagram, можно даже его увеличить и потрогать.
«Это фото сделано не просто для тщеславия. Я напоминаю себе о том, что в этом месяце пришел к этой форме», — поделился Блум.
Поклонницы тут же забросали актера комплиментами, а заодно, наверное, смастерили и пару кукол вуду для Перри.
«Ох, не верится, что все это достанется Кэти», «Красавец!», «Это все не должно достаться одной женщине», — писали они.
Впрочем, Блум на комплименты никак не отреагировал. Зато частенько делится видео с любимой, как бы намекая, что он уже давно не свободен.
Почему в 30 лет мы выглядим лучше, чем в 18  Напомним, до этого актер состоял в достаточно долгих отношениях с топ-моделью Мирандой Керр. Более того, именно у Миранда подарила актеру сына Флинна. Сейчас ему семь лет.
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