«Бог готовил меня к ее появлению»: Ник Вуйчич трогательно признался жене в любви

35-летний литератор и мотивационный оратор Ник Вуйчич — один из тех людей, которые вызывают у других восхищение. Его чувство собственного достоинства и умение в тяжелых условиях радоваться жизни впечатляют многих. Мужчине удалось создать счастливую семью и родить четверых детей. На днях он рассказал, какие чувства испытывает к жене.

Австралийский проповедник Ник Вуйчич в 2012 году женился на филиппинке Канаэ Мияхара, которая подарила ему двоих сыновей и двоих дочек. Семья счастлива и мужчина не скрывает радости от того, что ему удалось встретить на своем жизненном пути такую красивую и достойную женщину, как его супруга. Но он отметил, что его личная жизнь далеко не всегда была такой безоблачной: «В юности я не мог понять, почему Бог не подарил мне женщину, которую я мог бы любить всем сердцем до конца своих дней. Я злился и страдал, когда любовные отношения заканчивались очередной катастрофой. В то время я не понимал, что рухнувшие отношения были уроками, которые я должен был усвоить, чтобы, встретив свою будущую жену, с нежностью и благодарностью принять этот чудесный дар — ее абсолютную, бескорыстную любовь. И когда Бог привел в мою жизнь Канаэ, я, наконец, понял, что Он все это время готовил меня к ее появлению».

Такие трогательные признания не могли оставить равнодушными армию фанатов Вуйчича. Они восторгаются его силой, мудростью и целеустремленностью, которыми могут похвастаться далеко не все здоровые люди. В соцсетях обсуждают слова Ника и желают ему и его семье всевозможных благ: «Золотые слова. Точно такое же я могу сказать и о себе. Ник очень мудрый, красивый и волевой мужчина. Долгих лет жизни и здоровья!» «Спасибо твоим родителям, воспитавшим такого сына!» «Слава Господу за вас и вашу благословенную семью!»

«Как трогательно в любви признался, я плачу». «Моя мечта — встретить такого мужчину, которому я могла бы подарить свое сердце, ни в чем не сомневаясь… Ни о чем не думая и не додумывая…» «Большого счастья Нику и его замечательной семье, крепкого здоровья деткам. Жена — красавица и большая молодец, ну а Ник просто необыкновенный! Восхищаюсь».

Напомним, в результате редкого генетического отклонения Ник Вуйчич родился без конечностей, что стало большим шоком для его родителей, которые не подозревали об отклонении в его развитии. Несмотря на это, дети мужчины родились здоровыми, что радует его поклонников.

Недавно Ник Вуйчич показывал двойняшек, которые родились у него с женой в конце 2017 года. Он подчеркивал, что вместе с возлюбленной не может нарадоваться детьми.