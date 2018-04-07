Джордж и Амаль Клуни идут на свидание (фото)

Джордж и Амаль Клуни редко радуют поклонников совместными выходами. В этот раз супругов поймали, когда они отправлялись на свидание. Оба выглядели шикарно: Джордж был одет в классический костюм, а Амаль выбрала ярко-желтое пальто с ботфортами телесного цвета. Несмотря на то, что влюбленные были в отличном настроении, они все равно пытались сбежать от вспышек объективов, чтобы побольше провести время наедине.

Напомним, что Джордж и Амаль Клуни поженились в 2014 году, а год назад у супругов родились близнецы Элла и Александр.