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Джордж и Амаль Клуни идут на свидание (фото)
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Джордж и Амаль Клуни идут на свидание (фото) 

Журнал ОК! 1 час назад
Джордж и Амаль Клуни редко радуют поклонников совместными выходами. В этот раз супругов поймали, когда они отправлялись на свидание. Оба выглядели шикарно: Джордж был одет в классический костюм, а Амаль выбрала ярко-желтое пальто с ботфортами телесного цвета. Несмотря на то, что влюбленные были в отличном настроении, они все равно пытались сбежать от вспышек объективов, чтобы побольше провести время наедине.
Напомним, что Джордж и Амаль Клуни поженились в 2014 году, а год назад у супругов родились близнецы Элла и Александр.
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