Джастин Бибер флиртует с девушками даже на тренировках!

Совсем недавно Джастин Бибер (24) снова стал свободным: он и его возлюбленная Селена Гомес (25) взяли паузу в отношениях, правда, инсайдеры не перестают твердить, что между ними все кончено.

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И у певца, надо заметить, жизнь бьет ключом. Сначала он отдыхал с моделью Баскин Чемпион (22), а сейчас, вот, занимается спортом с друзьями, не переставая флиртовать с девушками.

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Папарацци заметили Джастина после велотренировки в Беверли-Хиллз. Там Бибер мило ворковал с администратором, постоянно улыбаясь. После певец со своей компанией отправился завтракать.

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И, похоже, Джастин потихоньку возвращается к работе. Вчера вышел трек Poo Bear, в записи которого певец принял участие. Напомним, уже давно ходят слухи, что Бибер готовит свой новый альбом. Говорят, из-за этого он даже не появился ни на одной прошедшей музыкальной премии, мол, чего ходить, если нечего показать.

https://www.youtube.com/watch?v=VgiIHMiik4A

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhastin-biber-flirtuet-s-devushkami-dazhe-na-trenirovkah/