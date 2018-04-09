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Сходит с ума! Джастину Биберу не хвататет общения с Селеной Гомес?
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Сходит с ума! Джастину Биберу не хвататет общения с Селеной Гомес? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Совсем недавно Джастин Бибер (24) снова стал свободным: он и Селена Гомес (25) взяли паузу в отношениях. И нам казалось, что Джастин этим раскладом доволен. После их расставания, певец начал проводить время с моделью Баскин Чемпион (22), а на днях флиртовал с администратором фитнес-центра.
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Однако, как пишут зарубежные СМИ, Джастин очень переживает из-за того, что они с Селеной не общаются. Как оказалось, пара не поддерживает общение с момента расставания, и Бибера это сводит с ума.
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«Джастин не писал и не разговаривал с Селеной с момента расставания, но не потому, что он не хочет, а потому что уважает ее желания и дает ей время подумать. И это привело к тому, что Джастин сходит с ума из-за того, что они не общаются», — рассказывает инсайдер Hollywood Life.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/shodit-s-uma-dzhastinu-biberu-ne-hvatatet-obshheniya-s-selenoj-gomes/
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