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Тест: узнай, много ли в твоем окружении настоящих друзей
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Тест: узнай, много ли в твоем окружении настоящих друзей 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Наверняка каждый задумывался, от чего зависит симпатия и любовь. Почему одни люди нам симпатизируют, а других мы даже не замечаем? Как отличать искренних людей от самозваных приятелей? Ясно одно: крепкую дружбу ни с чем не перепутаешь, это большая ценность в жизни, которую нужно беречь.
По большому счету множество приближенных к нам людей можно считать только лишь знакомыми, так как нет полного доверия к их персонам. Не стоит забывать и о коллективной солидарности, при которой мы ошибочно называем друзьями большинство своих коллег. В наше время внутренний мир каждого человека стал очень замкнутым, поэтому все сложнее обрести настоящих братьев по духу.
Пройди наш тест и узнай, как обстоят дела в твоем окружении, много ли там настоящих друзей, которым можно полностью доверять.
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