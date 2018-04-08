Тест: узнай, много ли в твоем окружении настоящих друзей

Наверняка каждый задумывался, от чего зависит симпатия и любовь. Почему одни люди нам симпатизируют, а других мы даже не замечаем? Как отличать искренних людей от самозваных приятелей? Ясно одно: крепкую дружбу ни с чем не перепутаешь, это большая ценность в жизни, которую нужно беречь.

По большому счету множество приближенных к нам людей можно считать только лишь знакомыми, так как нет полного доверия к их персонам. Не стоит забывать и о коллективной солидарности, при которой мы ошибочно называем друзьями большинство своих коллег. В наше время внутренний мир каждого человека стал очень замкнутым, поэтому все сложнее обрести настоящих братьев по духу.

Пройди наш тест и узнай, как обстоят дела в твоем окружении, много ли там настоящих друзей, которым можно полностью доверять.