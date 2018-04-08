Конца не видно: 6 причин, почему мужчина не испытывает оргазм

Казалось бы, с мужчинами все просто: десять минут телодвижений — и вот он уже лежит, счастливый и довольный, словно кот в сметане. Но бывает, что секс продолжается долго, а конца все не видно — мужчина не может кончить. Почему так случается? Существует несколько причин, о которых мы хотим рассказать.

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Мужчина кончает только после мастурбации

Бывает, что мужчина легко достигает оргазма путем самоудовлетворения, а с женщиной испытывает некоторые трудности. Такое часто случается с теми парнями, которые долго воздерживались от секса по разным причинам: беременность женщины, отсутствие полового партнера или начало романтических отношений, когда до секса еще не дошло. И тут нельзя сетовать на его партнершу — у нее, скорее всего, все в порядке с сексуальностью и возбуждением. Вы не должны чувствовать себя неловко в таких обстоятельствах.

Проблема кроется чуть глубже: мужчина привык делать все буквально за несколько минут и приноровился удовлетворять себя самостоятельно — он точно знает, какая скорость движений ему необходима и как сильно нужно сжать член. А другая причина даже смешная: гиперсексуальный парень может мастурбировать несколько раз в день, поэтому кончить в третий или четвертый раз за сутки ему сложно.

Он смотрит слишком много порнофильмов

Это идет рука об руку с вопросом мастурбации, о которой мы только что говорили. Но на этот раз мы говорим о ментальной обусловленности, а не физической. Тут дело даже не в актрисах порнофильмов, устанавливающих нереалистичные ожидания о том, как должно выглядеть тело женщины, а в том, что тысяча и одна ночь, проведенная в компании порнофильмов с экстремальным сексом, может негативно сказаться на мужской сексуальной реакции.

Тонны порно могут иметь эффект «обезболивающего», если показываются такие сцены, которые трудно воплотить в жизни. Мужчине просто становится трудно испытывать оргазм с низким уровнем стимуляции, то есть во время самого обычного человеческого секса.

Важно заметить: большинство людей смотрят порно без каких-либо негативных побочных эффектов, поэтому нельзя сказать однозначно, что порно — это плохо. Нет, это абсолютно нормально! Но, если ваш парень действительно испытывает проблемы с эякуляцией после просмотра таких фильмов, стоит с ним об этом поговорить.

Мужчина принимает лекарства, влияющие на оргазм

Как антидепрессанты, нейролептики, лекарства против высокого кровяного давления, наркотики и некоторые мочегонные средства — использование таких препаратов может оказывать негативные побочные эффекты на интимную жизнь. Если это так, то стоит поговорить об этом с доктором, который выпишет альтернативу этим лекарствам с меньшим количеством побочных эффектов.

Мужчина изрядно выпил перед сексом

Ни для кого не секрет, что алкоголь влияет на способность любого человека к оргазму. То есть член-то встанет, он даже сделает свою отважную работу, но сам останется ни с чем — повышенная доза алкоголя, выпитого накануне секса, коварно займет царское кресло, пока мужчина не протрезвеет. Так что бокал вина — всегда пожалуйста, а уж дальше не стоит, если в ваших планах есть секс.

Это может быть связано с инфекцией или состоянием здоровья

Это может быть симптомом инфекции простаты или инфекции мочевыводящих путей, хотя, вероятно, неспособность достигнуть оргазма в таких случаях — не единственный симптом. Трудности в сексе могут возникнуть еще у мужчин с повреждением нерва, неврологическими расстройствами, заболеваниями сердца или гормональными сбоями (например, гипотиреоз или низкий уровнь тестостерона). Если вы подозреваете, что причина кроется именно в этом, то стоит обратиться к врачу, который сможет ответить на все волнующие вопросы и при необходимости проведет обследование.

Мужчина не уверен в себе

Одна из самых распространенных причин, особенно в начале сексуальной жизни у мужчин. Это может быть тревога, неуверенность в себе, отсутствие доверия к партнерше или страх сделать что-то не так (кончить слишком быстро или кончить в женщину). В таком случае единственное решение — это время. Нужно немного подождать, чтобы мужчина больше узнал женщину, понял, что ей доставляет удовольствие и что от него требуется, чтобы стать лучшим в ее жизни.

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