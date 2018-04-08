Топ кинопар, которые расстались, и мы были очень рады

Бывает такое, что ты смотришь кино или сериал и думаешь о героях: «Почему вы вообще вместе?» А потом они расстаются, и все встает на свои места. Вспоминаем пары, которые разбежались, а мы вздохнули с облегчением.

Елена и Стефан («Дневники вампира»)

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Вообще, мы ничего против обаятельного вампира Стефана Сальваторе не имеем. Но все-таки с первых серий было заметно, что между Еленой и Дэймоном, старшим братом Стефа, какая-то дикая химия. Так что, когда Елена променяла блондина на брюнета, мы пищали от восторга.

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Веселая пампушка Бриджит и ее босс Дэниел были вместе недолго: после того как он изменил Джонс, она рассталась с ним и упала в объятия мистера Дарси. Мы очень рады: они просто созданы друг для друга (в последнем фильме «Бриджит Джонс — 3» — спойлер — они наконец-то понимают, что должны быть вместе навсегда).

Гарри Поттер и Чжоу Чанг («Гарри Поттер и Орден Феникса»)

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Возможно, Гарри ну уж очень нравилась симпатичная когтевранка Чжоу Чанг и с ней у него был первый поцелуй, но мы-то всегда знали, что Гарри суждено стать частью семьи Уизли и быть вместе с самой младшей из них — рыжеволосой умницей Джинни.

Кэрри Брэдшоу и Джек Бергер («Секс в большом городе»)

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Талантливый писатель Джек Бергер помог Кэрри оправиться от двух предыдущих болезненных разрывов, но в итоге не выдержал того, что Брэдшоу была успешнее его, и расстался с ней при помощи стикера. Нам кажется, что страдать по такому мужчине — дело последнее. Да и любовь всей жизни Кэрри — мистер Биг.

Китнисс Эвердин и Гейл Хоторн («Голодные игры»)

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Гейл был влюблен в Китнисс с детства и называл ее «Кискисс». Возможно, если бы не «Голодные игры», они смогли бы быть вместе (они даже пару раз поцеловались). Но на этих самых играх Китнисс познакомилась с Питом Мелларком — и мы любим его намного больше. Как и мисс Эвердин.

Тед Мосби и Стелла («Как я встретил вашу маму»)

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Они вот-вот должны были пожениться, и романтичный Тед думал, что наконец-то встретил ее — самую главную девушку своей жизни. Его совершенно не смущало, что Стелла уже была замужем и воспитывала дочь. И только тогда, когда она сбежала прямо со свадьбы к своему бывшему мужу, он понял, что ему снова придется искать свою единственную.

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Надя и Леонов, может быть, и хорошо смотрелись на льду. Но вот в реальной жизни нам больше нравится веселый и взбалмошный хоккеист Саша. Это он помог Наде пережить (и победить!) травму и не оставил ее в тот момент, когда казалось, что карьера окончена.

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