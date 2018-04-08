Легендарное кольцо принцессы Дианы и Кейт Миддлтон

Когда принц Уильям сделал предложение Кейт Миддлтон в 2010 году, он надел на ее палец обручальное кольцо. Украшение непростое — 36 лет назад этот овальный сапфир с обрамлением из четырнадцати бриллиантов был преподнесен принцем Чарльзом невесте Диане. История у него долгая, расскажем обо всем по порядку.

Чарльз и Диана: лучшее кольцо для принцессы

Женился Чарльз не по любви — невесту ему выбрали. Однако к статусу жениха отнесся со всей ответственностью и решил произвести на Диану впечатление. Он позвал в Виндзорский замок, где в то время гостила невеста, ювелира из Дома Жеррард и попросил его захватить с собой лучшие украшения, которые в тот момент были в их коллекции.

После торжественного обеда принц предложил девушке больше десятка колец на выбор. Диана, нисколько не сомневаясь, выбрала украшение из 18-каратного золота с обрамлением из 14 бриллиантов и овальным сапфиром в центре. Позже она отмечала, что среди предложенных были кольца больше и дороже, но именно сапфир был ее любимым камнем. Чарльз знал о ее любви к синему цвету и уже дарил ей подобное украшение — за год до помолвки, так что выбор его не удивил. Диана впечатлилась — она была девятнадцатилетней дочерью графа Спенсера, благородного человека, но разорившегося с помощью второй жены. Потому девушка не была избалована драгоценностями — говорят, у нее были лишь пара серег да золотая цепочка без излишеств. В гардеробе Дианы были только одно платье и туфли, но помолвка все изменила в ее жизни, количество хорошей одежды выросло в разы.

Кольцо, которое Чарльз преподнес Диане, было одним из самых щедрых подарков. Еще тогда оно стоило 28 тысяч английских фунтов — сейчас за украшение пришлось бы отдать 110 тысяч. Дорогие подарки не сделали брак английского принца счастливым. Как вспоминает бывший личный секретарь Чарльза, Майкл Колборн, Диана метнула в мужа то самое кольцо. Вряд ли это был единственный случай за 15 лет страданий. Ради справедливости надо заметить, что супруги имели связи на стороне, хоть какое-то время им и удавалось выдавать себя за счастливую пару. Как-то жена принца даже бросила комментарий, который попал во все газеты: «В моем браке слишком много народу».

Конец несчастливого брака

В 1996 году Диана рассталась с сопровождавшим ее все это время сапфиром. Рассталась она с Чарльзом несколько раньше, еще в 1992-м, но продолжала носить подарки вплоть до официального развода. В последний раз с этим кольцом она появилась на публике 5 сентября 1996 г. — в колледже, где учились дети. Там же встретилась с Чарльзом. После этой встречи кольцо пропало с ее руки. Здесь все прозаично — ей пришлось вернуть ряд украшений Королевскому дому после расторжения брака.

Без гроша леди Ди не осталась — получила двадцать миллионов фунтов отступных, да и привилегии, положенные ей как матери принцев, сохранились. Уже через год после этого Диану ждет смерть — она погибнет в автоаварии в Париже, а в крови водителя найдут алкоголь. Что же до Чарльза, он назовет годы жизни с первой женой ужасной трагедией, а сам женится на любовнице.

Кейт Миддлтон и запрет на реплики

Когда Гарри и Уильям прибыли во дворец после гибели матери, им разрешили взять любую вещь на память о ней. Старший брат выбрал золотые часы, которые его отец вручил своей невесте много лет назад. А Гарри досталось кольцо с сапфиром. Однако младшему принцу оно не пригодилось. Когда Уильям, который принял во внимание ошибку отца, после девяти лет отношений все-таки сделал предложение Кейт Миддлтон, Гарри отдал ему кольцо матери. У публики странный шаг вызвал негодование, англичане считали, что мрачная история этого украшения отразится и на новом браке. Уильям же отметил, что это стало напоминанием о матери в момент бракосочетания.

С тех пор кольцо стабильно привлекает внимание публики. Кейт носит его на всех публичных мероприятиях, а ее отношения с Уильямом куда лучше, чем были у прежней хозяйки украшения с отцом принца. Этот сапфир — одна из самых известных драгоценностей в мире, неудивительно, что сотни тысяч невест хотят получить если не такое же, то хотя бы похожее. В Кенсингтонском дворце такие стремления англичанок решили не поощрять — в 2016 году было запрещено делать реплики. Кейт захотела стать единственной обладательницей легендарного украшения, в то время как ее муж обручальное кольцо вообще не носит, уверяя, что это не в его стиле.