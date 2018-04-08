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Влад Кадони из «Дома-2» рассказал о свадьбе и воспитании детей
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Влад Кадони из «Дома-2» рассказал о свадьбе и воспитании детей 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Ведущий телепроекта «Дом-2» Влад Кадони поделился интимными подробностями своей жизни. В частности, он пролил свет на отношения с девушками и рассказал о планах на будущее.
Один из самых ярких и запоминающихся участников телепроекта «Дом-2» Влад Кадони только подстегнул интерес общественности к своей персоне после того, как стал ведущим шоу. Вокруг его фигуры вращается множество самых разных слухов и предположений, из-за чего он решил пролить свет на некоторые аспекты своей жизни.
Влад Кадони признался, что никогда не разрешает матери вмешиваться в свою личную жизнь. «Женщину и работу выбираю сам. Я в первую очередь за комфорт в отношениях», — цитирует его StarHit. Он отметил, что у него есть любимая девушка, однако связывать себя узами брака они пока не хотят. О возлюбленной ведущего не известно почти ничего, и этому есть разумное объяснение.
"Встречаюсь с очень сложной и совершенно непубличной девушкой. У нее нет Instagram, она живет в другой реальности и абсолютно не приемлет внимание общественности к своей персоне", — заметил Влад Кадони. «Да и у меня нет желания, чтобы нам перемывали кости. Зачем? Мой дом — моя крепость, а не сцена для обсуждений», — добавил он.
Кроме того, ведущий поделился своими долгосрочными планами. По его словам, через десять лет он планирует работать на телевидении и возглавлять основанную им школу конфликтологии, а также воспитывать детей. Своим детям, признался Влад Кадони, он никогда не расскажет, что в молодости выкуривал по четыре пачки сигарет за день.
Ведущий признался, что участие в телепроекте «Дом-2» помогло ему перестать обижаться на других людей. «Два года был участником телестройки, и теперь мне абсолютно все равно, что обо мне говорят, — не страшны никакие слухи и сплетни», — подчеркнул он.
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