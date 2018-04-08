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Бруклин Бекхэм целуется с незнакомкой! Смотри фото
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Бруклин Бекхэм целуется с незнакомкой! Смотри фото 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кажется, на одну красивую звездную пару стало меньше. Похоже, Бруклин Бекхэм (19) и Хлоя Морец (21) разошлись, иначе не объяснишь его поцелуи с другой девушкой.
Папарацци заметили Бруклина в одном из тату-салонов Западного Голливуда. Был он там не один, а со спутницей, с которой мило ворковал и целовался. Ушла парочка оттуда вместе.
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Странно, но никто даже и не подозревал о расставании Бекхэм и Морец. Не так давно фотографы подловили их в Нью-Йорке на свидании. И тут такое!
Напомним, Бруклин и Хлоя начали встречаться в 2014 году, но, как и многие, то расставались, то вновь сходились. Однако в искренности этой пары не было сомнений, да и смотрелись они ну очень мило.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bruklin-bekhem-tseluetsya-s-neznakomkoj-smotri-foto/
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