Бруклин Бекхэм целуется с незнакомкой! Смотри фото

Кажется, на одну красивую звездную пару стало меньше. Похоже, Бруклин Бекхэм (19) и Хлоя Морец (21) разошлись, иначе не объяснишь его поцелуи с другой девушкой.

Папарацци заметили Бруклина в одном из тату-салонов Западного Голливуда. Был он там не один, а со спутницей, с которой мило ворковал и целовался. Ушла парочка оттуда вместе.

все слайды

Странно, но никто даже и не подозревал о расставании Бекхэм и Морец. Не так давно фотографы подловили их в Нью-Йорке на свидании. И тут такое!

Напомним, Бруклин и Хлоя начали встречаться в 2014 году, но, как и многие, то расставались, то вновь сходились. Однако в искренности этой пары не было сомнений, да и смотрелись они ну очень мило.

все слайды

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bruklin-bekhem-tseluetsya-s-neznakomkoj-smotri-foto/