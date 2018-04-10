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Хлоя Морец и Бруклин Бекхэм расстались?
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Хлоя Морец и Бруклин Бекхэм расстались? 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Хлоя Морец (Chloe Moretz) на днях впервые была замечена на публике после появления слухов о расставании с Бруклином Бекхэмом (Brooklyn Beckham), при этом у девушки не было на пальце кольца, которое ей подарил юноша в знак дружбы.
Публикация от Chloe Grace Moretz (@chloegmoretz)
6 Ноя 2017 в 7:27 PST  Актриса в компании друга направлялась в один из кинотеатров Лос-Анджелеса, всего через пару дней после того, как Бруклин был замечен целующимся с моделью журнала Playboy Лекси Вуд возле голливудского тату-салона.
Хлоя скрывала глаза солнцезащитными очками и старалась выглядеть максимально незаметно, в торговом центре она выпила кофе, а потом отправилась смотреть фильм. Золотое кольцо дружбы, которое подарил ей Бруклин с его выгравированными инициалами, отсутствовало на руке актрисы в тот день, чтобы было тут же замечено и подлило масла в огонь слухов о ее расставании со старшим сыном футболиста Дэвида Бекхэма, пишет Daily Mail.
Хлоя ранее намекнула на то, что эти отношения стали для нее прошлым этапом, когда рассказала в соцсетях о том, что слушает новую песню Cardi B, рассказывающую о расставании. В воскресенье Хлоя выложила в Insta картинку, указывающую на то, что она слушала трек Be Careful, в песне женщина подозревает своего молодого человека в измене.
Напомним, впервые Хлоя и Бруклин были замечены вместе в 2014 году, в 2016 они казались не разлей вода до самого сентября, потом все же разбежались. В марте 2017 года они вновь были замечены вместе. Ранее Хлоя говорила об отношениях с Бруклином: «Думаю, мы выбрали друг друга. За эти годы многое бывало, но когда мы снова встречаемся, то возникает такое чувство, что мы и не расставались. Я думаю, это самое важное».
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